Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La nostra tradizione popolare è ricca di consigli e trucchi pratici che spaziano su ogni aspetto della vita quotidiana, dalla cucina, alle pulizie, e naturalmente, alla bellezza.

Tra le pratiche più seguite fino a pochi decenni fa, soprattutto nelle zone rurali, vi era quella di tagliare i capelli in un certo periodo del ciclo lunare. Secondo le massaie di una volta, per ogni azione quotidiana doveva esserci la luna perfetta. Per esempio le conserve andavano fatte in luna calante, le erbe raccolte con la luna piena, e i capelli andavano tagliati con la luna crescente. Su che cosa si basa questa tradizione? E soprattutto, c’è un fondo di verità?

Ma è vero che bisognerebbe tagliare i capelli con la luna crescente?

Tagliare i capelli con luna crescente li renderebbe folti e robusti

Secondo la credenza popolare, tagliare i capelli con la luna crescente, li incoraggerebbe a ricrescere folti e robusti. Un taglio con luna crescente sarebbe particolarmente adatto per le persone che cominciano a perdere i capelli, e dovrebbe prevenirne la caduta e incoraggiarne la crescita. Per i bambini, invece, sarebbe più adatto un taglio in luna calante, che si manterrebbe più a lungo perché i capelli ricrescerebbero più lentamente. Ma cosa c’è di vero in queste credenze popolari così care ai nostri bisnonni? Ma è vero che bisognerebbe tagliare i capelli con la luna crescente?

Purtroppo la credenza non ha alcuna base scientifica

È indubbiamente vero che le fasi lunari influenzano molti aspetti della vita sulla Terra. L’esempio più celebre sono le maree, ma anche altri fenomeni naturali dipendono dalla luna, come le migrazioni degli uccelli e gli spostamenti di molti animali marini.

Sfortunatamente, però, la scienza non ha trovato alcuna prova che il ritmo di crescita dei capelli sia influenzato dalle fasi lunari in alcun modo. La credenza popolare si rivela appunto solo una credenza. Il modo migliore per avere capelli più forti e robusti è quello di tagliarli frequentemente, qualsiasi sia la fase lunare del momento. Inoltre bisognerebbe evitare gli errori più comuni nella nostra routine di cura dei capelli, ad esempio questo errore che tutti fanno quando si lavano i capelli