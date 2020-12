Non solo erba gatta, un frutto che mangiamo tutti i i giorni ha lo stesso effetto sul micio

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti sanno che i felini hanno un debole per l’erba gatta. Questo non vale solo per il nostro micio di casa, ma anche per i grandi felini selvatici come leopardi, linci e persino leoni e tigri.

L’erba gatta provoca nei felini una reazione di eccitazione, con miagolii, strofinamenti, fusa e salivazione eccessiva.

L’erba gatta è molto semplice da coltivare (ecco qualche consiglio per farla crescere più rigogliosa) e possiamo facilmente tenerla in casa per la gioia del nostro micio.

Ma forse non tutti sanno che l’erba gatta non è la sola pianta che può far impazzire di gioia i nostri compagni felini. Esistono numerose altre piante che hanno questo effetto, una delle quali è comunissima e produce un frutto che è sempre sulle nostre tavole. Quindi non solo erba gatta, un frutto che mangiamo tutti i giorni ha lo stesso effetto sul micio.

Il kiwi ha un forte effetto sui felini

I responsabili della reazione euforica del gatto quando entra in contatto con l’erba gatta sono dei composti chimici presenti nelle foglie. Ma esistono altre piante che hanno gli stessi effetti sui gatti. La più famosa in assoluto è il kiwi. Proprio così: le foglie del kiwi hanno lo stesso effetto sui gatti di quelle dell’erba gatta. Non solo erba gatta, ecco come un frutto che mangiamo tutti i giorni ha lo stesso effetto sul micio.

Vi è una sottospecie particolare di kiwi comunissima in Giappone e Cina che si chiama Actinidia polygama o Matabi, le cui foglie hanno un effetto euforico particolarmente spiccato.

L’effetto è più forte di quello dell’erba gatta

Quando i gatti vengono in contatto con le foglie dell’Actinidia polygama hanno una reazione ancora più intensa rispetto a quella suscitata dall’erba gatta. I gatti sotto l’effetto del kiwi possono rotolarsi, miagolare, leccarsi, strofinare il mento sulla pianta e dare zampate in aria.

L’effetto dura all’incirca mezz’ora, e può scatenarsi nuovamente appena il gatto si riavvicina alla pianta.