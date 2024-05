Nel corso del primo trimestre Banca Generali ha visto l’utile salire di circa il 50%. Conseguentemente le azioni hanno accelerato al rialzo rompendo un’importante resistenza e aprendo le porte a un possibile ulteriore rialzo. Fin dove potrebbero spingersi le quotazioni?

Questi sono gli eccezionali numeri di Banca Generali

Banca Generali ha riportato risultati finanziari solidi nel primo trimestre del 2024, con un utile netto di 122,0 milioni di euro, in aumento del 47% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La raccolta netta totale è stata di 1,6 miliardi di euro, in crescita dell’8%. Il CEO Gian Maria Mossa ha attribuito questi risultati alla crescita in tutte le principali aree di business e agli ottimi risultati commerciali di aprile.

La raccolta netta ad aprile è stata di €644 milioni, portando il totale cumulato da inizio anno a €2,3 miliardi. La composizione della raccolta ha mostrato un miglioramento della qualità, con un forte aumento delle soluzioni gestite, come i contenitori finanziari e i fondi di casa.

Le masse totali gestite e amministrate da Banca Generali per conto dei clienti sono cresciute del 12,6% a €96,8 miliardi a fine marzo, raggiungendo un nuovo massimo storico. Gli Assets under Investment sono aumentati del 3,8% nel primo trimestre, arrivando a rappresentare il 67,5% delle masse totali. Tra le soluzioni gestite, i contenitori finanziari e i fondi di casa, prodotti gestiti internamente, hanno registrato una crescita significativa.

I conti amministrati non legati a consulenza evoluta hanno raggiunto i €21,7 miliardi a fine marzo, mostrando una crescita dell’8,3% rispetto all’inizio dell’anno. I flussi negli Assets under Investment sono stati di €651 milioni nel periodo, sostenuti soprattutto dai contenitori finanziari e dai fondi di casa.

L’utile di Banca Generali sale del 50% nel primo trimestre e le azioni accelerano al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

La settimana che sta per concludersi ha visto la conferma della rottura dell’importantissima area di resistenza a 37,58 €. A questo punto, quindi, il rialzo potrebbe proseguire secondo lo scenario indicato in figura.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 37,58 € potrebbe imprimere una svolta ribassista alla tendenza in corso.

