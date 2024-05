2 gettoni telefonici che valgono oro. Uno si rivende a 1.300 euro, ecco quale!

Il mondo del collezionismo è incredibilmente vasto e comprende ogni sorta di oggetto. Monete, vecchi fumetti e console e francobolli ne sono soltanto una parte. Abbiamo visto che persino i cellulari possono essere rivenduti a buon mercato e finanche alcuni giocattoli che hanno avuto una diffusione particolarmente limitata. A quanto pare, c’è sempre qualcuno disposto ad acquistare quello che – a conti fatti – è un pezzo di storia. Ciò vale anche per i gettoni telefonici. Un tempo, venivano utilizzati per azionare le cabine e telefonare un caro lontano. Tutt’oggi è possibile vedere, in alcune città, quel che ne resta. Ormai, però, le cabine sono state soppiantate dai moderni cellulari ed è persino raro trovarne di funzionanti. Alcuni gettoni telefonici sono però ancora in circolazione: sono stati conservati per ricordo o semplicemente lasciati con noncuranza a prendere polvere. Eppure, è possibile rivenderli e, in certe circostanze, persino arricchirsi facendolo. Infatti, ci sono dei gettoni che con il passare del tempo hanno acquisito un valore molto elevato. Scopriamo quali sono.

2 gettoni telefonici che valgono oro

Purché siano in eccellenti condizioni di conservazione, cosa non semplice, è possibile rivendere 2 gettoni telefonici a peso d’oro. Quali sono? Il primo è sicuramente Telve del 1932, che ha un valore di circa 350 euro.

Ne esistono ormai pochissimi esemplari in circolazione ed è anche per questo che viene rivenduto ad un prezzo molto elevato. Tuttavia, ne esiste un altro che ha persino un valore superiore. Di quale si tratta? Scopriamolo a breve.

Questo si rivende a ben 1.300 euro

Sembra incredibile, ma il gettone di cui scriveremo può essere rivenduto persino a 1.300 euro. L’importante, come già abbiamo accennato, è che sia in condizioni di conservazione davvero eccellenti. Altrimenti, il suo valore potrebbe risentirne notevolmente.

Il gettone in questione è Timo del 1928, che è forse il gettone più raro in assoluto. Ecco perché, con il passare del tempo, ha assunto un valore così alto ed è ricercatissimo dai collezionisti.

