In questo periodo dell’anno in molti vogliamo iniziare a dimagrire e rimetterci in forma. Ci sono vari metodi, tra diete e percorsi di fitness. Sicuramente l’obiettivo principale è bruciare calorie in modo da attivare il metabolismo e dimagrire. Nonostante ci siano varie dicerie non molti metodi possono aiutare a farci bruciare calorie, e l’unica via efficace pare essere la alimentazione e lo sport.

Dobbiamo nutrirci di alimenti con poche calorie e fare attività fisica in maniera costante.

Oggi spiegheremo qual è l’unico modo efficace per bruciare più calorie e dimagrire più in fretta.

Sudare fa dimagrire?

Secondo molti la sudorazione farebbe dimagrire. Purtroppo, si tratta di una credenza falsa, infatti sudando perdiamo solo peso in acqua. Sudare non agisce sulle cellule di grasso. Ricercare la sudorazione non è quindi un metodo adatto per dimagrire più in fretta.

Possiamo indossare guaine e abiti che favoriscano la sudorazione: suderemo di più ma non ci aiuteranno nel dimagrimento. Facciamo sempre attenzione ad indossare abiti traspiranti e di tessuto tecnico mentre pratichiamo sport. In questo modo eviteremo colpi di calore ed effetti indesiderati.

L’unico modo efficace per bruciare più calorie e dimagrire più in fretta

Un metodo assolutamente efficace per aumentare le calorie bruciate è aumentare lo sforzo che facciamo mentre pratichiamo attività fisica.

Aumentando lo sforzo che facciamo, bruceremo più calorie e in questo modo bruceremo i grassi.

In commercio esistono polsiere e cavigliere con dei pesi variabili da mezzo chilo a due chili. Possiamo indossare questi accessori durante l’attività fisica. Possiamo usare i pesetti mentre corriamo o mentre camminiamo, ma anche mentre facciamo esercizi in palestra. In questo modo aumenteremo l’intensità dell’attività fisica svolta e potremo bruciare molte più calorie in molto meno tempo.

Si tratta di una tecnica che va praticata solo se si è esperti e se si è in uno stato fisico ottimale.

Ma aumentare lo sforzo è l’unico modo efficace per bruciare più calorie e dimagrire più in fretta.