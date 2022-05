L’anticiclone africano che si è abbattuto sull’Italia negli ultimi giorni ha portato un deciso incremento delle temperature. In poco meno di una settimana siamo passati da una fresca primavera a delle temperature estive. Anche nella prossima il copione non dovrebbe variare di molto.

Anche se mancano più di 40 giorni, stiamo assistendo a un primo antipasto d’estate. Questo porterà molte persone alla ricerca di un po’ di fresco o del primo bagno al mare. Vediamo come si preannuncia il weekend per l’oroscopo, con alcuni segni zodiacali che saranno sicuramente favoriti.

La presenza di Marte in Pesci, ormai agli sgoccioli, però, non porterà grandi effetti per il Sagittario. I nati dal 22 novembre al 21 dicembre, infatti, vivranno un fine settimana particolarmente fiacco. Non saranno molte le iniziative a stimolare la voglia di alzarsi dal divano. Il primo caldo si è fatto sentire negli ultimi giorni e sabato e domenica bisognerà recuperare dagli sforzi. Non ci sarà grande voglia neppure di cibo e si declineranno proposte anche interessanti, come una grigliata perfetta con amici. Anche perché in questo momento storico non si avverte la necessità di essere circondati da troppe persone.

Chi invece sarà molto propenso a consumare buon cibo nel weekend è sicuramente il Capricorno. Tuttavia, questo sarà un modo per dimenticare alcuni dispiaceri ricevuti nel corso delle ultime settimane. Un invito a pranzo o a cena di una persona cara o un sabato sera al ristorante. Oppure, perché no, la possibilità di vedere con qualche amico la partita domenica sera, di fronte a una fumante pizza.

Marte in Pesci porta stanchezza e sonnolenza a Sagittario, Capricorno si gode cibo e shopping mentre questo segno avrà una bella notizia

Non solo, però, perché anche lo shopping sarà terapeutico in questo weekend. Con o senza il partner, si può decidere di sfruttare il sabato pomeriggio per acquistare abbigliamento in vista dell’estate. La domenica mattina, invece, si può puntare su artigianato o antiquariato, magari associandolo a una gita fuori porta in mezzo a storia e natura.

Buone notizie, infine, per uno dei segni principe di questo 2022, ovvero l’Acquario. I nati dal 21 gennaio al 19 febbraio, infatti, riceveranno una notizia sensazionale. Per i tifosi del Milan, per esempio, potrebbe essere quella di uno scudetto atteso da moltissimi anni. Se i rossoneri dovessero vincere contro l’Atalanta e l’Inter non farlo domenica sera a Cagliari, potrebbero celebrare il trionfo con una giornata d’anticipo. Per i single, invece, potrebbe arrivare un sì a un invito da parte di una persona che si è decisa ad accettare dopo un lungo corteggiamento. Non è detto poi, che le due notizie possano coincidere per un single milanista. Sarebbe l’apoteosi!

Marte in Pesci porta stanchezza e sonnolenza al segno del Sagittario, notizie favolose per l’Acquario e un weekend all’insegna di shopping e cibo per il Capricorno. Tutti e tre i segni, in questo 2022, hanno avuto, senza dubbio, fine settimana peggiori.

