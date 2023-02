Il Carnevale non è ancora finito! Ecco le città in festa fino al prossimo weekend da visitare con tutta la famiglia

Il Carnevale 2023 è stato un vero e proprio successo, soprattutto nelle città in cui la festa è molto sentita. A testimoniarlo sono i tantissimi turisti, accorsi da ogni dove, per partecipare alle varie manifestazioni. In molti borghi i festeggiamenti non si concludono oggi, ma addirittura nel weekend! Scopriamo insieme quali sono.

Secondo un’indagine di Cna Turismo e Commercio, sono stati 5 milioni i turisti, sia nostrani che stranieri, che in questa settimana hanno partecipato alle varie iniziative di Carnevale organizzate nelle nostre città. In molte di queste, il Carnevale terminerà proprio oggi, Martedì Grasso, ma non sarà così ovunque. Infatti, in diversi borghi sparsi per lo stivale, i festeggiamenti si protrarranno fino a questo weekend, garantendo così ancora qualche giorno di allegria e divertimento.

Tra i borghi in cui il carnevale non è ancora finito troviamo Viareggio, dove si celebra una delle feste più importanti non solo in Italia, ma anche in Europa e nel Mondo. Giunto al suo 150º anniversario, anche il presidente Mattarella ha voluto riconoscere l’importanza dell’evento, incontrando al Quirinale il sindaco Giorgio Del Ghingaro e la presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, Maria Lina Marcucci.

Nella cittadina i festeggiamenti termineranno con il sesto e ultimo Corso Mascherato notturno che si terrà il 25 febbraio alle ore 17:00, dove si potranno ammirare le straordinarie opere allegoriche realizzate dagli artisti del Carnevale di Viareggio. A fine serata, ci sarà la lettura dei verdetti della giuria e uno spettacolo pirotecnico per concludere i festeggiamenti.

Il Carnevale non è ancora finito a Frascati, nel Lazio! Ecco quando e dove si terranno gli ultimi festeggiamenti

Un’altra manifestazione carnevalesca molto apprezzata è sicuramente quella di Frascati. Anche qui, dopo giorni di festeggiamenti e sfilate, l’evento si concluderà oggi con il tradizionale funerale di Pulcinella.

Il corteo mascherato, con i classici carri allegorici, partirà alle ore 15:00; mentre alle 19:00 inizierà il “Corteo Funebre”, al quale seguiranno la cremazione di Pulcinella e lo spettacolo pirotecnico.

Ma la festa non finirà di certo qui! Infatti, domenica 26 febbraio, nelle piazze e nelle aree più caratteristiche del borgo, come Passeggiata Belvedere, Piazza S. Pietro e Piazza del Mercato, ci saranno una serie di spettacoli musicali itineranti con gruppi e bande musicali.

Sfilate, musica e tanti ospiti d’onore anche in Puglia

Infine, un altro Carnevale davvero imperdibile è quello di Putignano, in provincia di Bari, ormai giunto alla sua 629° edizione e che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 50.000 persone.

Considerata tra le feste di Carnevale più lunghe ed antiche, quella di Putignano quest’anno è stata impreziosita da concerti dal vivo, spettacoli teatrali e tante sorprese.

Nella giornata di oggi, alle ore 18:30 si terrà la tradizionale sfilata dei carri e delle maschere in parata. La madrina della serata sarà Mara Venier che ritorna dopo tanti anni nella terra dei suoi nonni.

Domani, invece, si terrà il concerto di Francesco Gabbano, mentre giovedì si esibiranno Valerio Lundini & I Vazzanicchi in “Canzoni carine e altre meno”.

Sabato 25 febbraio, ci sarà, sempre alle ore 18:30, il Closing Party che ospiterà i DJ dello Zoo di 105 e il concerto finale di Ivreatronic con Cosmo e altri cantanti. Per ulteriori informazioni sull’acquisto dei biglietti, consigliamo di visitare il sito ufficiale del Carnevale di Putignano.