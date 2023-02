Marzo bollente per il Toro grazie a Venere, ma ottime notizie anche sul lavoro per altri 2 segni zodiacali

Il mese di marzo si aprirà in modo positivo per tre segni zodiacali davvero fortunati in amore e sul lavoro. Tra questi l’Acquario, il Toro e lo Scorpione.

Il mese di febbraio sta per lasciare spazio a marzo. Il mese delle giornate più lunghe e, soprattutto, della primavera. Il periodo invernale potrà essere lasciato da parte in vista della meravigliosa primavera. Ma cosa aspetterà i vari segni zodiacali a marzo? Nulla è certo ma l’astrologia potrà venirci incontro dandoci la possibilità di fare le nostre valutazioni. Decidere di comportarsi di conseguenza assecondando o cercando di limitare i danni. Tra i segni che potrebbero essere molto fortunati a marzo troviamo l’Acquario, il Toro e lo Scorpione.

Acquario

Per i nati sotto al segno dell’Acquario si prospetta un mese ricco di soddisfazioni soprattutto in vista di nuovi amori. Chi è da solo dovrebbe cercare di uscire e conoscere nuove persone. In questo modo aumenteranno esponenzialmente le possibilità di incontrare l’anima gemella. Nel caso dovesse succedere, tuttavia, meglio non lasciarsi prendere da facili entusiasmi, andarci con i piedi di piombo è la regola.

Buone notizie sul fronte lavorativo dal momento che Giove e Marte favorevoli porteranno alla conclusione di importanti contratti. Tra le novità positive troviamo anche l’uscita di Saturno dal segno dell’Acquario. Da marzo potrebbero sorgere alcuni problemi di stomaco, meglio concentrarsi su una alimentazione sana.

Marzo bollente per il Toro grazie a Venere

Il secondo segno zodiacale che farà faville a marzo è il Toro. Sole e Marte favorevoli a nuove opportunità lavorative. Guidati dalle stelle e con un po’ di intraprendenza, si potranno ottenere strabilianti risultati. Questo varrà per chi deve chiudere dei contratti ma anche per chi è alla ricerca di lavoro. Guardarsi attorno in questo periodo potrebbe portare i suoi frutti.

Tempo di amore passionale per il Toro grazie all’influsso benefico di Venere che entra nel segno per scompigliare tutto. Un sentimento improvviso potrebbe rapire gli appartenenti a questo segno zodiacale. Chi ha chiuso da poco una relazione non si precluda niente, i sentimenti sono imprevedibili.

Scorpione

Da ultimi i nati sotto al segno dello Scorpione che vivranno una primavera ricca di impegni lavorativi. In modo particolare, da metà marzo sarà tempo di riscatto ideale per trovare nuove soluzioni professionali. L’inizio del 2023 è stato confuso e pieno di problemi che si risolveranno entro la metà dell’anno. Gli Scorpioni si concentreranno soprattutto sul lavoro lasciando da parte i sentimenti e l’amore.

Non è tempo per distrarsi, concentrarsi su sé stessi e sul lavoro sarà la soluzione a molti problemi. Quindi, marzo bollente per il Toro grazie a Venere ma per lo Scorpione ci sarà solo il lavoro.