Gli astri annunciano grandi novità per questa fine di marzo. Il 18 si è verificato un importante evento astrologico: l’ultima Luna piena del mese.

Si tratta di una Luna piena particolare, perché con il suo arrivo la madre Terra inizia il percorso del risveglio primaverile. Viene chiamata anche “Luna della semina”, ma alcune tribù native americane l’hanno soprannominata “Luna dei vermi” proprio per il grande legame con la campagna. Altri suoi appellativi sono quelli di “Luna del corvo” e “Luna dei venti”. Indica appunto il momento del risveglio, quando la primavera sta finalmente arrivando e tutta la natura è in fermento.

A livello astrologico l’evento è stato particolarmente importante, perché si è trattato della quarta Luna piena più vicino alla Terra dell’anno. Questo l’ha resa particolarmente grande e luminosa da osservare dalla Terra.

Proprio come si risveglia la natura, anche gli esseri umani avvertono il bisogno di scrollarsi di dosso il torpore dell’inverno. L’energia dirompente di questo astro invita a risvegliarsi spiritualmente e coltivare il proprio animo con le migliori qualità che si possiedono.

La Luna della semina invita ad armonizzarsi con la natura e con tutto ciò che c’è attorno ed è proprio grazie alla grande energia dell’ultima Luna piena di marzo che alcuni segni zodiacali beneficeranno di grandi novità, fortune e gioie. Lo stesso non si potrà invece dire di altri: ecco nel dettaglio le previsioni astrologiche influenzate da questa Luna.

L’ultima Luna piena di marzo darà grande fortuna e guadagni a 3 segni mentre ecco chi dovrà combattere contro la cattiva sorte

Secondo quanto dicono gli astri, i tre segni top di questo periodo saranno Leone, Bilancia e Vergine.

In modo particolare il Leone vivrà un periodo dominato dai rapporti a due. Bisognerà pure fare attenzione alle opposizioni tra Venere, Marte e Saturno, che creeranno qualche divergenza. Il punto di forza per superare le avversità sarà il dialogo.

Grande energia per i nati sotto il segno della Bilancia, che affidandosi al potere di un Marte particolarmente passionale, vivranno scintille in amore. Questo è il momento in cui si possono superare dubbi e indecisioni.

La star del periodo sarà, però, la Vergine: è il momento per i nati sotto questo segno di progettare il futuro, specie di coppia. Le coppie ufficiali e quelle più datate saranno benedette da un periodo meraviglioso.

Le finanze e la salute di questi 3 segni favoriti

La Luna piena favorisce l’aspetto finanziario della vita del Leone: ora bisogna giocare il tutto e per tutto negli affari.

Il potere di questo astro rende la Vergine protagonista sul lavoro, mentre sviluppa la creatività della Bilancia.

Per quanto riguarda la salute, il Leone dovrà aspettare che passi l’equinozio per potersi un po’ riprendere. Attenzione alla ritenzione idrica per la Bilancia, mentre la Vergine è più preoccupato della salute dell’ambiente rispetto alla propria.

Lo sfortunato Scorpione

L’ultima Luna piena di marzo si tradurrà in giorni da dimenticare, invece, per lo Scorpione. C’è da fare parecchia attenzione nel campo amoroso e bisognerà gestire i ritmi lavorativi in maniera intelligente. Ansia e insofferenza la faranno da padrone.