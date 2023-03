Oscar 2023, il red carpet non è più rosso. Ecco perché ha cambiato colore

La magica notte degli Oscar ormai è alle spalle, ma i più attenti avranno notato dalle varie foto online che il red carpet di rosso non ha nulla. Infatti ha cambiato colore, ma come mai? Qual è il motivo che si cela dietro questa scelta?

Tutti gli occhi erano puntati su Hollywood e nello specifico sulla notte degli Oscar 2023 che si è tenuta al Dolby Theater di Los Angeles. Guardando le vari foto dei look i più attenti avranno notato che il red carpet ha cambiato colore. Infatti non è più rosso, ma ha assunto una diversa nuace. Una sfumatura nuova che arriva per la prima volta ad Hollywood dopo 60 anni di rosso.

Miglior film, attore e attrice

Era candidato a ben 11 statuette ed ha vinto la più importante, ovvero come Miglior Film. Everything, Everywhere, All at Ones dei Daniels si porta a casa l’Oscar come Best Movie. Ma non finisce di certo qui, perché l’attrice protagonista Michelle Yeoh si porta a casa la statuetta come Miglior Attrice Protagonista, passando alla storia come la prima asiatica a vincere un Oscar in quella categoria. A fare compagnia alla Yeoh, troviamo Brendan Fraser che ha vinto la statuetta come Miglior Attore Protagonista per il film The Whale, e possiamo certamente dire che la sua performance è stata straordinaria.

Chi c’era sul red carpet

Le star che hanno calpestato il red carpet sono state tantissime. Abbiamo visto Lady Gaga in Versace, Michelle Yeoh in Dior, Cate Blanchett in Louis Vuitton, Jennifer Connelly in Louis Vuitton. E poi ancora Nicole Kidman in Giorgio Armani Privé, Hong Chau in Prada, Paul Mescal in Gucci, Cara Delevingne in Elie Saab vintage. Insomma erano veramente tanti gli ospiti che hanno calpestato questo nuovissimo tappeto.

Oscar 2023, il red carpet è champagne

Ebbene sì, tappeto rosso oggi è solo un ricordo perché è stato rimpiazzato da un nuovissimo tappetto color campagne. Ma come mai gli Oscar hanno detto addio al tappeto più tradizionale della storia del cinema? Cosa è successo? Apparentemente dietro questo cambio ci sono dei motivi tecnici. Il colore champagne ha come obiettivo quello di creare un look “day-to-night”: è di una tonalità chiara che consente di creare “quell’effetto notte”, durante le riprese televisive, anche se queste sono girate in realtà con la luce del giorno.

Durante la giornata di montaggio era presente anche Jimmy Kimmel, conduttore degli Oscar, che scherzando ha detto: “Sapete, la gente si chiede: quest’anno ci saranno problemi? Gesti violenti? Ecco, scegliendo un colore chiaro l’Academy ci invita ad avere fiducia: quest’anno non verrà versato sangue”. Così agli Oscar 2023, il red carpet da rosso diventa champagne.