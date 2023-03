Petrolio, prossima fermata 50 $: i livelli da monitorare

Settimana tremenda per il petrolio che non vedeva un ribasso così importante da circa un anno. A questo si aggiunga il fatto che la probabilità di un ribasso settimanale così importante è solo dello 0,4%. Abbiamo, quindi, assistito a un evento abbastanza raro e adesso? Potremmo dire, petrolio, prossima fermata 50 $. Un obiettivo che solo qualche mese fa poteva sembrare impossibile ai più, ma che adesso è diventato altamente probabile.

Perché il prezzo dell’oro nero è crollato?

I prezzi del petrolio hanno seguito il ribasso dei mercati azionari, trascinati dalla crisi del settore bancario e dalle preoccupazioni per una possibile recessione. Secondo gli esperti anche se i fondamentali sottostanti non sono così terribili come quelli scontati dai prezzi, si teme che il petrolio non sia un posto sicuro come i contanti o l’oro.

I prezzi hanno recuperato terreno dopo le misure di sostegno della Banca Centrale Europea e degli istituti di credito statunitensi, ma sono scesi di nuovo quando SVB ha dichiarato di aver presentato istanza di liquidazione.

In ogni caso, gli analisti prevedono che l’offerta globale limitata sosterrà i prezzi del petrolio nel prossimo futuro. Un appuntamento importante per il futuro del petrolio è quello del 3 aprile quando si riunirà l’OPEC+.

Petrolio, prossima fermata 50 $: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 17 marzo a quota 66,74 $, in ribasso del 2,36% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso del 12,93% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve il petrolio è saldamente impostato al ribasso e in chiusura della seduta di venerdì è stato rotto anche il supporto in area 67,04 $. A meno di un immediato recupero, quindi, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 60$.

Viceversa, l’immediato recupero di area 67,04 $ potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

Time frame settimanale

L’equilibrio di cui parlavamo una settimana fa è stato rotto al ribasso. Si sono, quindi, creati i presupposti per il raggiungimento del prossimo obiettivo ribassista in area 52,44 $.

Solo l’immediato recupero di area 68,46 $ potrebbe dare qualche chance ai rialzisti di riprendere il controllo della tendenza in corso.