I grandi marchi bruciano le borse invendute: bufala o verità? Ecco dove comprarle e fare affari d’oro

Cosa fare per avere una borsa di marca a poco prezzo? Dobbiamo impegnarci nella ricerca e diventare veri esperti. Le truffe sono dietro l’angolo ma alcuni siti online ci danno garanzie. Vediamo quali sono.

La curiosità

Lo ha confermato anche Bloomberg, nei bilanci delle società che si occupano di moda il valore dei prodotti eliminati supera i 30 milioni di euro. Perché le borse vengono bruciate? Il motivo consiste nel voler preservare il valore del marchio e difendersi con politiche aggressive dalle pratiche di diffusione illegale del brand. Lo fanno quasi tutti da Burberry a Gucci, da Chanel a Louis Vuitton. È un vero peccato, la pratica riguarda le borse ma anche orologi e cosmetici. L’impatto ambientale è consistente anche se lo smaltimento avviene secondo regole precise, rispettando la legge e cercando di tutelare l’ambiente.

In molti sognano una borsa griffata irraggiungibile a causa dei prezzi elevati. Pensare che finiscano nell’inceneritore è un colpo al cuore. Non si tratterebbe quindi di una bufala, la gestione dei magazzini ha logiche specifiche e sconosciute ai consumatori, tutti i marchi sono impegnati alla ricerca di soluzioni alternative. Come possiamo avvicinarci a questi costi e avere nel nostro armadio un pezzo indimenticabile? Proviamo a fare chiarezza.

Siti americani

I grandi marchi bruciano le borse invendute ma noi possiamo comprarle a prezzi decisamente abbordabili. Anche se gira la voce che si tratti di una fake news sembrerebbe che non sia così. La pratica della eliminazione esisterebbe e consumatori e appassionati devono organizzarsi. Trovare un negozio che venda a sconti rilevanti le borse invendute è molto difficile. Inoltre bisogna stare attenti ai falsi. Ricorrere ai siti online è utile ma non ci protegge dalle brutte sorprese. Dopo qualche acquisto, se troviamo un sito affidabile teniamocelo stretto.

The Fifth Collection è un sito del 2014 che vende borse vintage a prezzi competitivi trattando marchi importanti e molto desiderati. Le gamme proposte sono studiate e variegate. Vestiare Collective è un altro sito con 10 anni di attività alle spalle. In Europa è conosciuto e si sta espandendo anche in Asia, propone tutti i marchi più in vista. RealReal è un sito di San Francisco nato nel 2011 e collabora con designer che creano pezzi a edizione limitata.

Materiali, dettagli e accessori ci permettono di capire se ci troviamo di fronte a un falso oppure a un pezzo autentico. Il prezzo che cerchiamo è al ribasso e questo potrebbe confonderci. Potrebbe sembrare troppo bello per essere vero. Si tratta di realtà o dietro c’è la fregatura? Fodera, cerniera e cuciture se sono poco curate rappresentano un segnale chiaro e inequivocabile. I pezzi autentici sono impeccabili e la cura dei dettagli è maniacale.

Il sito Micolet vende borse firmate a poco prezzo, molte sono nuove e con il cartellino, i modelli sono sempre diversi e questo dimostra che c’è un certo traffico in acquisto. Minore è il tempo di ricambio e maggiore è l’affidabilità. Anche Zalando offre sicurezza, il sito multimarca è conosciuto da tutti e propone sconti fino al 30%. Privalia ha una varietà di prodotti maggiore, non solo legati al mondo della moda. Possiamo trovare periodicamente pezzi di Calvin Klein, Hilfiger e Liu Jo a prezzi scontati. Altri siti importanti sono Esdemarca e Sarenza.

