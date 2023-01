L’abito cilecca di Maria De Filippi alla prima di C’è Posta per te, vince il look di Tali e Quali

Ieri sera il primo vero testa a testa dell’anno appena agli inizi. C’è Posta per te verso Tali e quali su Rai Uno con un elegantissimo Carlo Conti. Abiti e look a confronto. Vince il cast di Rai Uno.

I dati auditel premiano la prima di “C’è Posta per te”, in onda su Canale 5 con l’impareggiabile padrona di casa Maria De Filippi. Sfida e vince su “Tali e quali show” con poco meno di 5milioni di telespettatori. Carlo Conti porta in casa Rai circa 3milioni e duecento di fedelissimi incollati al piccolo schermo. Si tratta della prima sfida importante tra le due reti ammiraglie della Rai e della Mediaset.

L’abito sbarazzino che per una prima serata non ci sta

In fatto di look però non possiamo che registrare l’abito cilecca di Maria De Filippi. In sé è bello. Raffinato, elegante, essenziale. Ma non è quello che le calza meglio tra gli altri sfoggiati in altre numerose occasioni. Possiamo accettare la scelta del bianco che pare portare bene alla conduttrice anche se un filo d’abbronzatura ci voleva. Non foss’altro per evitare il total extra white tra colorito, nuance dei capelli e abito. Manica corta, girocollo e leggermente svasato su tacco alto, che salviamo. Molto effetto bomboniera e un po’ inopportuno per una signora, sebbene sia molto giovanile.

Il vestito è bello ma non è adatto alla persona e nemmeno alla circostanza. Colori e stile sono indicatissimi per un appuntamento mattutino o pomeridiano dal tocco leggero. Per una sera di punta, no. Rimane ottima la conduzione, eccelsi i risultati in termini di ascolti ma bocciamo la mise. Questa volta Maria sceglie male. Ma potrà rifarsi nelle prossime puntate.

L’abito cilecca di Maria De filippi, Carlo Conti che perde la sfida auditel, vince sul vestito

Dall’altra parte è di scena la prima di “Tali e quali show” con Carlo Conti al timone. Alla giuria, Adriano Celentano imitato magistralmente da Teo Teocoli, Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio. Eccezionalmente vi prende parte anche Alessia Marcuzzi.

E Carlo Conti azzecca l’abito. Sobrio ma elegantissimo in un abito nero e camicia bianca con una diversa tonalità sul bavero della giacca. Impeccabile. Bene anche la giuria, eccezion fatta per il tocco doverosamente eccentrico di Malgioglio. Alessia Marcuzzi indossa un tubino nero che (anche da seduta) le sta una meraviglia. Perfetto nel contrasto con la nuance chiara di capelli e il colorito della carnagione. Ottimo il tocco di rosso sulle labbra. Promossi a pieni voti tutti!