Luglio e agosto sul filo del rasoio con grandi tensioni per tre segni zodiacali

Siamo oramai a ridosso delle tanto agognate ferie di agosto e ognuno di noi sta fantasticando su cosa avverrà nelle prossime settimane. C’è chi cerca l’amore, chi è intenzionato a farsi nuove amicizie e infine chi ha bisogno solo di rilassarsi con una birra in mano e i piedi a mollo. Se si vogliono fare delle previsioni su cosa succederà è possibile dare un’occhiata alla materia astrale del prossimo mese. C’è infatti chi gode di grande fortuna e chi invece si potrà rifare nei mesi autunnali e invernali. A questi ultimi oggi dedichiamo un approfondimento. Infatti è possibile vivere luglio e agosto sul filo del rasoio per questi segni zodiacali che sperimenteranno delle tensioni difficili da sciogliersi. Scopriamo insieme quali sono e che prove devono affrontare.

I transiti del cielo in questo periodo

Da poco tempo siamo entrati nella stagione del Leone, una delle più intense e centrali dell’anno. In questo periodo tutti noi siamo portati verso il divertimento, verso l’esaltazione di noi stessi e il brivido delle nuove esperienze. E molti vogliono vivere luglio e agosto sul filo del rasoio. Ma queste energie si sentono ancora di più quest’anno dato che si stanno formando degli aspetti importanti. Ad esempio uno è questo potente trigono che unisce l’esuberanza di Giove in Ariete con Mercurio in Leone. A sentirne gli effetti benefici sono soprattutto i segni di Fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario. Allo stesso modo in minor potenza godono di questi influssi anche alcuni di coloro che appartengono all’elemento aria. Però anche il transito morbido di Venere in Cancro accompagnato da Mercurio nel segno del Toro danno manforte ai segni di Acqua e Terra. A essere esclusi da questo clima di entusiasmo generale sono però tre segni che risultano abbastanza appesantiti.

Luglio e agosto sul filo del rasoio con grandi tensioni per due segni zodiacali

Il primo è il Capricorno che dal fronte affettivo sembra fare acqua da tutte le parti. Infatti Venere sta sostando nel suo archetipo opposto, il dolce e tenero Cancro, che sopporta male lo scarso romanticismo e la managerialità tipici di questo segno. Segue poi l’Acquario che, come sempre, nella stagione del Leone si trova a metà del suo anno personale. Questo periodo in generale viene sempre vissuto come un banco di prova e di revisione e non gli acconsente di godersi il dolce far niente tipico del periodo estivo.

