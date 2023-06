Luglio da Cinquanta sfumature di grigio per lo Scorpione e questi 2 segni da bollino rosso. Giove contro andrà di traverso a questi

Tra pochi giorni arriverà luglio che è il mese che tanti vedono come quello delle vacanze. Molti bimbi partono con i nonni, ma anche tante famiglie, constando meno, fanno le loro ferie. Come andrà il mese da un punto di vista astrologico. Ci sono buone notizie per lo Scorpione, meno per Leone e Acquario. Vediamo perché

Luglio col bene che ti voglio vedrai non finirà, cantava Riccardo Del Turco, con tanto di primo posto in classifica. Ancora adesso ne cantiamo il ritornello quando sta per iniziare il mese, quello di luglio appunto, che rappresenta, per tanti le ferie. Sono molti gli italiani che, lavoro permettendo, preferiscono partire in questo mese, così da spendere meno in alberghi e strutture.

Del resto, sappiamo che già gli ombrelloni e i lettini costeranno di più in questa estate iniziata da qualche giorno. Anche se ci sono località dove si possono trovare a un prezzo più competitivo. Un po’ come certe soluzioni che ti permettono, con 5mila euro, di avere una casa al mare fissa, per tutta la vita.

Ecco i segni che andranno a mille in questo luglio 2023. Le stelle sono con loro

Se qualcuno vuol scoprire in anticipo come sarà questo particolare mese, secondo l’oroscopo, ebbene luglio da cinquanta sfumature di grigio per lo Scorpione. Nel senso che saranno giorni, dal punto di vista sentimentale, particolarmente turbolenti, in senso positivo.

Si annunciano vacanze all’insegna di molte avventure, per tanti nati sotto lo Scorpione. Niente di impegnativo. Solo divertimento tra adulti consenzienti e senza strascichi. Attenzione, però, a chi ha già un partner. Le occasioni per le scappatelle non mancheranno, ma il rischio rottura è dietro l’angolo.

Luglio da cinquanta sfumature di grigio per lo Scorpione, ma non sarà il solo

Più o meno quello che accadrà anche a Toro e Sagittario che hanno davanti a loro un mese decisamente fortunato e non solo nel cuore. Anche dal punto di vista finanziario qualche bella notizia è in arrivo. E anche la salute non è mai stata così al massimo.

Chi avrà, invece, Giove contro saranno Leone e Acquario che avranno vacanze rovinate. O, almeno, che ci faranno tornare a casa decisamente insoddisfatti e non così riposati. Piccole situazioni stressanti e qualche ombra lavorativa finiranno per guastarci l’umore. Anche in amore, una parola male interpretata si trasformerà in un confronto acceso. Non sempre si riuscirà a risanare la frattura.