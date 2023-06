Passione incendiaria e weekend da ricordare per Gemelli e Leone: ecco l’oroscopo della settimana segno per segno

Ultimi due weekend di giugno carichi di eventi e di emozioni forti. Il tuo segno sarà tra i fortunati a vivere un momento magico e travolgente? Che aspetti a scoprirlo!

Ormai manca poco al solstizio d’estate e le temperature si fanno incandescenti. Ma non saranno solo quelle atmosferiche a salire, anche il termometro della passione seguirà a ruota. Gemelli chiuderà il periodo del suo compleanno alla grande, lasciando il posto al Leone. Ma cosa devono aspettarsi gli altri segni?

Passione incendiaria e weekend da ricordare per Gemelli e Leone al top

Ariete e Toro, i capostipiti dello zodiaco sono così simili che spesso si confondono. Per loro questo weekend simbiotico li farà uscire dalla solita routine. È così che conosceranno qualcuno di davvero interessante che farà smuovere qualcosa nello stomaco.

Gemelli e Leone, al contrario, sono già due segni più abituati a lanciarsi in cosa nuove senza timore. Non ponendosi limiti e freni vivranno un weekend davvero indimenticabile, sia i single che chi è in coppia. Procuratevi qualche bevanda energetica, potrebbe servirvi! Il Cancro, invece, si troverà un po’ in stallo, ancora indeciso se uscire più spesso o cedere al divano. La brezza del condizionatore acceso è ammaliante, ma mai quanto il richiamo di un aperitivo in spiaggia!

I single della Vergine e dello Scorpione saranno meno fortunati

I nati sotto il segno della Vergine vengono da un periodo propizio. La scorsa settimana erano al top, ma il clamore che suscitavate si sta un po’ affievolendo. Un po’ come sta succedendo allo Scorpione, reduce da un avvio d’anno parecchio impegnativo. La Bilancia, invece, con grande sorpresa si lancerà fuori dai soliti schemi e il suo coraggio verrà ripagato. Un incontro durante una passeggiata nella natura scatenerà una passione travolgente tra i boschi!

Passiamo al Sagittario, che non vede l’ora di partire per le vacanze, ma quest’anno le finanze sono un po’ scarse. Non lasciarti abbattere, ci sono posti incredibili come le mete esotiche che puoi visitare con meno di 300€. Sarà proprio in vacanza che vivrai dei giorni indimenticabili e una passione travolgente. Capricorno e Acquario si troveranno sulla stessa barca, entrambi in relazioni che sono diventate piatte. Cercate di riaccendere la scintilla, se vi sembra non cambi nulla forse è ora di chiudere. Pesci, d’altro canto è in quella fase della vita in cui c’è solo il divertimento e nessun legame. Ideale per l’estate, ma potresti incontrare qualcuno che ti faccia cambiare idea!

Quindi, passione incendiaria e weekend da ricordare per Gemelli e Leone che apriranno la loro estate alla grande. Ma anche gli altri segni possono ritenersi fortunati in questo avvio di bella stagione. Non resta che cogliere al volo le occasioni e prepararsi al divertimento!