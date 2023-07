I 3 borghi più romantici dove andare in Trentino, mangiando bene con pochi soldi

In Trentino ci sono splendide località molto romantiche dove andare in vacanza e magari concedersi qualche peccato di gola con i prodotti locali. Andiamo quindi alla scoperta di paesaggi mozzafiato da ammirare in coppia ma anche in famiglia.

Il Trentino offre tante possibilità per divertirsi, per esplorare e per gustare panorami e scenari incantati. Si può passeggiare lungo lago per poi fermarsi in un caratteristico ristorantino per una cenetta con le montagne che si riflettono nello specchio d’acqua. In alternativa si potrebbe gustare lo spettacolo dell’enrosadira, quando il tramonto fa “arrossire” le splendide rocce di dolomia. Vediamo una selezione di 3 borghi da favola da scoprire per romantici weekend.

I 3 borghi più romantici dove andare in Trentino: nel giardino di rose di Re Laurino

Alloggiando a Sèn Jan in Val di Fassa si può godere di uno dei più spettacolari fenomeni che riguardano le Dolomiti. Quando il sole, al tramonto, colpisce le vette, la dolomia ossia carbonato di calcio e magnesio, diventa rosa. Il Catinaccio risplende alla luce soffusa del sole che scende dietro l’orizzonte e la leggenda ladina di Re Laurino vuole che proprio al tramonto si possa vedere il giardino di rose o Rosengarten (altro nome del Catinaccio).

Re Laurino rapì la promessa sposa del Re dell’Adige dopo essersene perdutamente innamorato. Il sovrano dell’Adige con l’aiuto del Re dei Goti dichiarò guerra a Laurino e la battaglia si tenne sui Monti Pallidi. Laurino indossò il suo magico mantello che lo rendeva invisibile ma proprio le rose lo tradirono. Gli avversari riuscirono a catturarlo proprio perché gli steli delle rose si piegavano al suo passaggio. Laurino lanciò quindi l’incantesimo per cui il giardino non avrebbe potuto essere più ammirato da nessuno. Al tramonto, però, il rosa di cui si tingono le montagne ricorderebbe proprio il giardino di rose del re. Quale posto più romantico per gustarsi un fantastico tramonto magari sorseggiando un calice di Trento Doc? Inoltre per un relax extra si può approfittare delle Terme Dolomiti con piscina con vista monti.

A Tenno sul Monte Calino

Oltre a poter visitare Canale di Tenno, annoverato fra i borghi più belli d’Italia è possibile raggiungere la località del Monte Calino. Qui si trova anche il Rifugio San Pietro dove poter mangiare ottimi piatti tipici a prezzi contenuti. Da questo punto si gode uno dei migliori panorami sul Lago di Garda. Di sera poi le luci si riflettono nel Garda incorniciato dalle alture circostanti. Una cena a lume di candela è senz’altro imperdibile per le coppie di fidanzati.

A Ossana sotto il cielo più bello d’Italia

Ossana si trova in Val di Sole ed è uno splendido borgo celebre per diversi motivi:

è il paese dei 1.000 presepi ed in inverno la magia del Natale diventa protagonista per le viuzze del centro;

qui è cresciuta e andata a scuola Samantha Cristoforetti;

è stato premiato come il Borgo con il cielo più bello d’Italia da Astronomitaly.

In particolare raggiungendo i punti panoramici di Malga del Doss o della Valpiana si può rimanere estasiati dal cielo stellato e dalla Via Lattea. Facendo richiesta al Comune è persino possibile prenotare un soggiorno di tre giorni alla casetta fiabesca della Malga. Infine bisogna ricordare che chi visita Ossana e la Val di Sole non può non fermarsi in uno dei tanti locali tipici per assaggiare il formaggio Casolet, presidio slow food. Si possono inoltre acquistare i formaggi solandri direttamente dal Caseificio Presanella. Taglieri di salumi e formaggi a prezzi imbattibili si possono gustare a Malga Fratte, a Baita Ciocomiti o a Malga Monte Sole.

Ecco i 3 borghi più romantici dove andare in Trentino e prenotare le prossime vacanze.