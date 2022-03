La forza di Innovatec è evidente dal dato relativo agli ultimi 7 giorni di contrattazione. Le quotazioni del titolo, infatti, hanno guadagnato oltre il 26% a fronte di una media del settore di riferimento che ha guadagnato poco meno del 3%.

Che il titolo avesse ottime potenzialità era già evidente, non solo dallo storico, ma da quanto scritto nel report pubblicato il 17 febbraio. In quell’occasione titolavamo il +237% in un anno potrebbe non bastare al titolo Innovatec che si candida a un ulteriore rialzo di oltre il 50%. A partire da quella data le azioni Innovatec hanno guadagnato oltre il 5% a fronte di una indice italiano che ha perso circa il 15%. Nonostante il periodo difficile, quindi, il titolo si sta difendendo molto bene.

Quindi, l’ottima chiusura settimanale potrebbe spingere il titolo Innovatec verso nuovi massimi storici.

La valutazione di Innovatec

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo Innovatec non è messo benissimo. Qualunque sia il parametro utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato.

Nel valutare il titolo Innovatec non si può trascurare la sua situazione finanziaria. Se si guarda all’indice di liquidità sia di breve che di lungo periodo, infatti, si scopre che è sempre superiore a 1 a testimonianza della sua solidità. Inoltre il rapporto debito totale su capitale è di poco superiore al 30%.

L’ottima chiusura settimanale potrebbe spingere il titolo Innovatec verso nuovi massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta dell’11 marzo a quota 1,71 euro in rialzo del 4,40% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La chiusura settimanale dell’11 marzo potrebbe avere dato una forte spinta rialzista l titolo Innovatec. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno abbattuto tutte le resistenze che si sovrapponevano al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 2,008 euro. Una eventuale chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, potrebbe aprire al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 2,924 euro. Qualora, poi, il rialzo dovesse continuare, l’obiettivo più probabile, dove potremmo assistere a delle prese di beneficio, si troverebbe in area 3,84 euro.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,442 euro potrebbe imprime una svolta ribassista sullo scenario in corso.