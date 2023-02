Lavori da casa: eccone 4 che pagano bene e molto richiesti in Italia, anche senza laurea

Cerchi un lavoro da fare in smart working? Ce ne sono 4 che potrebbero piacerti. Fanno guadagnare bene e hanno un’ottima domanda da parte delle aziende. Scopri di quali si tratta e in che cosa consistono.

Trovare occupazione non è facile, soprattutto se si hanno delle esigenze specifiche. Ma anche chi ha difficoltà negli spostamenti o desidera la comodità, può comunque scovare l’offerta giusta. Infatti, i motori di ricerca e i siti specializzati mettono in vetrina soluzioni adatte a chi ha deciso di sposare lo smart working. Alcuni impieghi balzano subito all’occhio perché, sebbene richiedano competenze specifiche, offrono guadagni importanti. Inoltre, non sempre la laurea sarebbe un requisito obbligatorio.

Lavori da casa: eccone 4 che pagano bene e sono molto diffusi

Per lavorare da casa propria i requisiti sono davvero minimi. Spesso, infatti, non serve altro che il PC e una connessione stabile. Queste prerogative sono fondamentali, per esempio, per fare il copywriter. È la prima delle mansioni sulle quali vogliamo concentrarci. Si tratta di una figura professionale che guadagna grazie alla scrittura online. In sostanza, elabora contenuti per il web che mirano alla vendita di un prodotto. Si richiede la conoscenza della grammatica italiana, talvolta anche inglese, e la padronanza dei motori di ricerca. Agenzie di comunicazione, portali d’informazione e aziende varie pubblicano spesso offerte per quest’impiego.

In alternativa, si potrebbe diventare social media manager. In questo campo lavorerai a stretto contatto coi canali social, per aumentare la fidelizzazione dei follower verso l’azienda e la conoscenza del marchio. Non serve per forza una laurea, ma è utile seguire dei corsi specializzati che permettano di fare pratica.

Startupper e trader

Ai due mestieri appena elencati si aggiunge lo startupper. Il nome è tutto un programma: ma cosa fa di preciso? La risposta è semplice. Si occupa di ideare start up, ovvero aziende neonate grazie allo sviluppo di idee innovative. Portando avanti il progetto, potrai trarne profitto con la sua crescita costante.

Infine, vogliamo svelare il ruolo del trader. Quest’occupazione richiede competenze in ambito economico e finanziario. Ma esercitarla potrebbe davvero valerne la pena. In sostanza, ci si concentra sulla compravendita di prodotti finanziari, come le azioni, per proprio conto o come consulente. La laurea è consigliabile, ma non indispensabile. Dunque, parlando di lavori da casa: eccone 4 che pagano bene e possono dare grosse soddisfazioni. Da svolgere in attesa della tanto agognata pensione!

Come cercare per un lavoro da casa?

Cercando bene sul web, noterai come le proposte per lavorare a distanza non manchino. Aziende come Accenture, Luxottica e Fastweb starebbero cercando candidati per smart working in questo periodo. Candidandoti direttamente sul loro sito o tramite app come LinkedIn potresti ottenere un colloquio. Per avere più spunti e perfezionare la ricerca, ti consigliamo anche di rivolgerti alle risorse umane. Inoltre, agenzie quali Adecco, Manpower e Randstad pubblicano spesso annunci interessanti al riguardo.