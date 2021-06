Il mese di giugno è quello che vede l’arrivo dell’estate e del caldo. Proprio quest’ultimo e la scarsa probabilità di gelate tardive rendono possibile la coltivazione delle verdure in pieno campo. Ciò che seminiamo in questo mese sarà ciò di cui potremo godere nei mesi successivi. Dunque, è arrivato il momento di piantare questi deliziosi ortaggi se vogliamo avere un orto rigoglioso e produttivo a giugno.

Zucchine

Le zucchine sono ortaggi molto esigenti perché richiedono terreni ricchi di sostanza organica e di nutrimento. Nonostante sia una pianta che necessita di molta acqua, è importante evitare i ristagni idrici per evitare che esse vengano colpite dall’oidio. Dunque, nei mesi più caldi dobbiamo annaffiarle ogni giorno nel momento in cui la temperatura non è molto alta per evitare loro uno shock termico.

Peperoni

Il trapianto a dimora del peperone va fatto in questo mese. Quando i germogli raggiungeranno i 15 centimetri d’altezza ed avranno le prime foglioline, potremo trapiantarlo nell’orto. Il momento migliore è proprio questo perché il fiore necessita di temperature intorno ai 20 gradi anche durante la notte per sopravvivere. Dobbiamo mantenere tra una pianta e l’altra la distanza di circa 50 centimetri per farli crescere bene.

Carote

Questo è il periodo migliore per seminare le carote e dovremo farlo in fila: in questo modo potremo controllare meglio le erbe infestanti. Ogni fila dovrà avere la distanza di almeno 30 centimetri dall’altra. Il terreno migliore per le carote è un terreno sciolto a prevalenza sabbiosa: con queste caratteristiche le carote cresceranno velocemente e bene. Le carote non hanno bisogno di umidità costante, ma sarà sufficiente annaffiare una volta che il terreno è asciutto.

Pomodori

Il clima ideale per questa pianta è tra i 20 e i 25 gradi e patisce molto il freddo. Dobbiamo preparare il terreno rendendolo drenante in modo da ridurre la possibilità di ristagni idrici. Quindi, se non piove da giorni possiamo bagnarla due volte alla settimana, ma senza creare ristagni. La Redazione consiglia di rotare le colture poiché il pomodoro lascia nel terreno della fertilità residua che possiamo sfruttare ad esempio con i legumi.

Rucola

La rucola può essere seminata da marzo a settembre e il mese di giugno è il mese più favorevole. Questa pianta cresce in qualsiasi tipo di terreno, ma ne predilige uno ben drenato e ricco di sostanza organica. Resiste bene sia al caldo sia al freddo eccessivo e consigliamo di annaffiarla spesso ma con poca acqua. Infatti, è importante tenere il terreno sempre umido per farla crescere bene.

