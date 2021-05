Si avvicina la stagione estiva, e cosa c’è di meglio di una deliziosa piadina per pranzo?

Le piadine sono un ottimo e sano sostituto del pane, sono più leggere da digerire e ne esistono di vari tipi. Integrale, ai cereali, proteiche e molte altre, si possono acquistare al supermercato oppure si possono fare a casa, impiegando circa 5 minuti.

Ecco che continuando a leggere troverete 3 ricette per avere delle piadine deliziose e sane per un pranzo nutriente e buonissimo.

Crescione, prosciutto, pomodorini e stracchino

Questa piadina, insaporita a scelta con un po’ di basilico, cipolla o olive, contiene sia le proteine di cui hai bisogno, che le verdure. In particolare, il crescione è una verdura molto semplice da coltivare, anche in vaso sul balcone e ricco di proprietà. Infatti, il crescione è ricco di antiossidanti, vitamina C e Sali minerali. La piadina più ideale per questo ripieno è una piadina ai 5 cereali, dal sapore ricco e buonissimo.

Verdure grigliate, lenticchie e mozzarella

Questa piadina è ideale per le persone che si stanno preparando alla prova costume, e per questo fanno attenzione alle calorie. È vegetariana, ma rimuovendo la mozzarella o usando del formaggio vegano può essere adatta anche alla dieta vegana. Le verdure più indicate sono come sempre quelle di stagione, come ad esempio cipolle, zucchine e pomodorini. Si consiglia di accompagnare il ripieno con una piadina integrale.

Bresaola, ricotta, zucchine e pomodorini

Anche questa alternativa è sana e leggera, non appesantisce e soprattutto è buonissima. La bresaola, si accompagna bene con i pomodorini, e la ricotta rende la piadina meno secca. Un suggerimento è si condire con dell’olio extravergine d’oliva il ripieno e con un po’di pepe nero. In questo caso, la piadina migliore è una piadina integrale con l’aggiunta di semi di sesamo nell’impasto.

Ecco, quindi, le 3 ricette per piadine deliziose e sane per un pranzo nutriente e buonissimo. Tutte e tre sono adatte da mangiare sia calde che fredde, e per questo sono una scelta azzeccata per dei deliziosi pic-nic all’aperto. Buon appetito!