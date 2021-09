Spesso purtroppo gusto non fa rima con salute. Nel senso che gli alimenti più salutari difficilmente sono anche quelli più buoni. Accade col cavolfiore e le carote, le verze e i broccoli. Per fortuna ci sono anche le eccezioni che confermano la regola come zucchine e melanzane, ma anche la verdura che andremo a vedere oggi. Ecco l’ortaggio benefico e gustoso per abbassare il colesterolo e prevenire la formazione dell’arteriosclerosi. Invece pochi conoscono queste 2 erbe selvatiche piene di omega 3 che abbassano colesterolo e trigliceridi.

Il trio delle meraviglie contro il colesterolo

Dovendo sintetizzare per categorie quelli che sono gli alimenti migliori per abbassare il colesterolo, ecco i gruppi:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

i grassi sani come quelli contenuti nella frutta secca, in alcuni pesci e nell’olio extravergine di oliva;

le fibre solubili, contenute nei legumi, nell’avena e in frutti eccezionali per la salute come mele e pere;

i cibi integrali.

Sicuramente seguire una dieta, con consulto medico, a base di queste categorie di alimenti ci porterà ad abbassare e mantenere sott’occhio il colesterolo.

L’ortaggio benefico e gustoso per abbassare il colesterolo e prevenire la formazione dell’arteriosclerosi

Dovendo poi trovare un ortaggio che sia non solo benefico ma anche buono, allora dovremo puntare sul carciofo. Conosciuto da secoli per la sua attività depurativa, questo ortaggio abbassa il colesterolo cattivo, aumentando di contro quello buono. La sua azione si concentra principalmente sulla pulizia delle arterie, facendo da spazzino contro grassi e tossine. Ne consegue la protezione del cuore e di tutto il sangue e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Il modo migliore per cuocere i carciofi

Cuocere i carciofi facendoli diventare uno strepitoso piatto unico, come accade per quelli ripieni, può però non essere il modo migliore per approfittare di tutti i benefici. Sicuramente la cottura al vapore è la via migliore per mantenere praticamente intatte le vitamine di questo ortaggio. Così come non andremo a disperdere il ricco contenuto di minerali. Un’ altra cottura che non disperde eccessivamente i suoi nutrienti è quella al forno, magari arricchendo il piatto con delle altre verdure benefiche come possono essere peperoni, melanzane e zucchine.

I benefici della tintura madre

Come accade spesso per frutta e verdura, può esserci la possibilità di assumere i nutrienti anche per vie indirette. Col carciofo è il caso della sua tintura madre, acquistabile in erboristeria in farmacia e diluibile in acqua. Sempre previo consulto medico, la tintura madre del carciofo è un sistema disintossicante valido e di origine antichissima. Perfetto per depurare il fegato, abbassare il colesterolo e promuovere la diuresi.

Approfondimento

Legumi e queste vitamine sono fondamentali sulla tavola di tutti giorni dopo i 50 anni