L’orso irrompe a Wall Street, mercati azionari americani in pericolo?

Era da alcune settimane che mettevamo in guardia dal fatto che lo scenario più probabile sui mercati azionari americani fosse quello ribassista. Con la settimana appena conclusasi l’orso irrompe a Wall Street con forza e presto potrebbe travolgere tutti quegli ostacoli che ancora si frappongono tra un ribasso fisiologico e l’inversione ribassista di medio/lungo periodo. A questo punto potrebbe essere decisiva la settimana che sta per cominciare.

L’orso irrompe a Wall Street, mercati azionari in pericolo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 22 settembre a quota 33.963,84, in ribasso dello 0,31% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dell’1,89%.

Time frame giornaliero

Dopo che le prime due sedute della settimana hanno dato l’illusione di una tenuta del rialzo, le successive tre hanno visto gli orsi prendere il sopravvento e spingere le quotazioni al ribasso. In particolare, il Dow Jones ha visto la rottura del supporto chiave in area 34.007 aprendo le porte a un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata. Solo un immediato recupero di questo importantissimo supporto potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

Time frame settimanale

A livello settimanale le quotazioni dopo avere fallito il tentativo di rompere la forte resistenza in area 36.149, hanno rotto al ribasso il supporto in area 35.056,93. La sua rottura, confermata, avrebbe dovuto favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. In particolare, avrebbe dovuto favorire una discesa verso il supporto in area 33.289. La rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista. Tuttavia, le quotazioni non hanno avuto particolari conseguenze negative rimanendo in qualche modo, seppure sotto, agganciate alla resistenza in area 35.056,93.

Qualora, invece, si dovesse superare la resistenza in area 36.149,17, allora le quotazioni potrebbero continuare a salire secondo lo scenario indicato in figura.

Articoli che potrebbero interessarti

Quanto costano le scarpe di pelle e come risparmiare? Quanto durano e come pulirle