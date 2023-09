Quanto costa visitare Madrid e Lisbona  e perché prenotare proprio adesso per risparmiare soldi

Natale sembra lontano ma con l’arrivo dell’autunno si potrà cominciare a capire come trascorrere le vacanze. Prenotare in anticipo ci permetterà di risparmiare denaro.

Potrebbe sembrare prematuro dal momento che l’autunno è appena iniziato ma cominciare a pensare alle vacanze di Natale ci farà risparmiare moltissimo denaro. Chi ama viaggiare sa bene quanto siano importanti le prenotazioni in anticipo per riuscire a non spendere dei capitali. Che si decida di rimanere in Italia o di viaggiare all’estero le regole sono sempre le stesse. Anticipare la scelta e la prenotazione di voli, treni e alberghi ci permetterá di risparmiare moltissimo denaro. Per questo motivo oggi si tratterà di perfetto di Natale. Si tratta di Madrid e Lisbona, due mete meravigliose che ci incanteranno con le loro attrazioni.

Quanto costa visitare Madrid e Lisbona

La prima città di cui si tratterà è la capitale spagnola Madrid. Non basterà un weekend per visitarla accuratamente. Tuttavia se abbiamo a disposizione solamente un fine settimana possiamo concentrarci sui simboli di questa città. Si consiglia di visitare il Museo del Prado, uno dei più importanti al mondo. Una pinacoteca enorme che sarà una vera gioia per gli amanti dell’arte. Questi ultimi, poi, non potranno perdersi neppure il Museo Reina Sofia.

Plaza Mayor rappresenta il centro di Madrid e, per riposarsi dopo una lunga giornata, ideale una passeggiata nel Parco del Retiro. Come dimenticare, poi, il Palazzo Reale e la favolosa stazione dei treni di Atocha. Madrid è una città tutta da scoprire ma quanto potrebbe costare andare a visitarla? L’aereo da Milano a Madrid costerà circa 90 euro andata e ritorno dal 26 al 31 dicembre. Dormire a Madrid, per cinque notti e per due persone, avrà un costo a partire da 120 euro.

Lisbona

La seconda meta perfetta per essere visitata proprio nel periodo natalizio è Lisbona. La capitale del Portogallo, infatti, ci delizierà con le sue meravigliose viuzze. Un sali e scendi tra monumenti e piazze incantevoli. A Lisbona potremmo cominciare il nostro tour dal quartiere più antico e caratteristico, l’Alfama. Proprio qui si trovano il Castello di San Jorge, la Cattedrale del Sè e São Vicente de Fora. Praça do Comercio è una delle piazze principali e più apprezzate di Lisbona. Altro quartiere da non perdere è Barrio Alto con il Convento do Carmo e la Chiesa di San Rocco.

Da ultimo il quartiere di Belém dove si potrà visitare il Monastero dos Jeronimos e la Torre di Belém. Oltretutto, proprio in questo quartiere sono nati i famosi pasteis de Belém. La città si potrà tranquillamente girare a piedi o con comodi, ed economici, autobus oltre al classico e famoso tram storico. Dormire a Lisbona ci costerà dai 200 euro in su mentre per il volo da Milano costerà da 142 euro. Quindi, ecco quanto costa visitare Madrid e Lisbona.

