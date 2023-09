Quanto costano le scarpe di pelle e come risparmiare? Quanto durano e come pulirle

Quando devi comprare un paio di scarpe ti ritrovi a scegliere tra moltissimi modelli, materiali e colori. La scelta del materiale è quella più importante ed oggi vogliamo consigliarti la pelle vera. In questo articolo, ti spiegheremo come capire se non si tratta di eco-pelle e perché acquistarle è senza dubbio una buona scelta.

Le scarpe di pelle sono le migliori che tu possa acquistare. Sono comode, belle e durano a lungo nel tempo. Comprare delle calzature di qualità è importante per la salute del piede.

La vera pelle è un materiale naturale che aiuta a mantenere il piede fresco. Si tratta di un materiale traspirabile a differenza di quelli sintetici e questo è indubbiamente un valore aggiunto.

Oltretutto, la pelle si adatta perfettamente al piede che la indossa e potrai camminare con queste scarpe per tutto il giorno senza avere male.

Ma non è tutto: la vera pelle è un materiale molto resistente. Oggi ti sveliamo per quanto tempo possono durare, prezzi, trucchi per riconoscerle e anche come pulirle.

Quanto costano le scarpe di pelle: ecco i prezzi e come fare a spendere meno

Abbiamo parlato degli innumerevoli vantaggi di indossare le scarpe di pelle. Devi sapere che sono tra le più care che tu possa trovare in commercio, proprio perché si tratta di un materiale di alta qualità.

In media, un paio di scarpe in vera pelle non costa meno di 100 euro. Se parliamo di stivaletti o stivali il prezzo può anche raddoppiare, ma ovviamente ad incidere sul prezzo sono anche i brand di riferimento.

Se invece parliamo di scarpe in vera pelle fatte a mano, le cifre possono diventare esorbitanti: si parte da almeno 250 euro. La spiegazione è presto detta: bisogna tenere conto dei prezzi di filiera, del materiale in sé e dell’eventuale brand. Edizioni speciali, di marche particolari e in tiratura limitata possono arrivare a costare anche 2500 euro.

Vuoi risparmiare? Aspetta il periodo dei saldi, oppure occasioni come il Black Friday: in questi momenti potrai spendere anche il 70% in meno.

Lo sono? Ecco come scoprirlo e come pulirle facilmente

Dopo aver scoperto quanto costano le scarpe di pelle, vediamo insieme come riconoscerle. La vera pelle generalmente presenta in superficie delle imperfezioni, in quanto si tratta di pelle di animale. Inoltre, è un materiale liscio, mai granulato, caldo al tatto e se provi a piegarlo non rimane traccia della piega.

Tuttavia, il metodo più semplice per riconoscere delle scarpe in vera pelle è l’odore che è molto caratteristico. Prova ad annusarle e dovresti sentire un profumo naturale ma molto intenso. Gli oggetti in ecopelle invece o sono privi di odore oppure sanno di benzina o petrolio.

Per pulire queste scarpe puoi usare metodi naturali risparmiando su costosi prodotti specifici. Ti consigliamo 2 soluzioni. La prima è la buccia di banana: passa la sua parte fibrosa sulla pelle e finisci il lavoro usando un panno di lana. Così la pelle rimarrà lucida e pulita.

Potrai usare un mix di acqua e latte in parti uguali. Strofina questo miscuglio sulla pelle usando un batuffolo di cotone e il gioco è fatto.