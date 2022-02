Viviamo in un Mondo dominato dalla tecnologia e dalla scienza, eppure ci piace credere nell’oroscopo o far finta di crederci. Tutti i giorni diamo una sbirciatina sperando di cogliere buone notizie: che ci siano per noi tanta fortuna e magari anche tanti soldi. Magari sappiamo che per avere soldi ci vuole altro, ma leggere l’oroscopo ci fa sperare e ci dà la carica giusta per farli davvero, quei guadagni. Perché pare che il merito dell’oroscopo sia proprio questo, di spingerci a fare quello che abbiamo letto. Una specie di profezia che si avvera. E allora lasciamoci andare e non preoccupiamoci di apparire superstiziosi. Ben venga l’oroscopo se ci dà la giusta carica per affrontare la giornata.

Un leader carismatico e intelligente

Che poi il nostro carattere dipenda dalle stelle lo credevano anche gli antichi, che studiavano la congiunzione degli astri al momento della nascita per capire la personalità del nuovo nato. E quindi autorizzano anche noi a farlo. Nel 2022 l’oroscopo regala esperienze rivoluzionarie e tanti soldi a un segno che è l’undicesimo dello zodiaco ed è governato da Urano e Saturno. Parliamo dell’Acquario uno tra i favoriti dalle stelle.

L’Acquario desidera più di ogni altra cosa la libertà, la possibilità di esprimersi senza vincoli e senza limiti, qualche volta ferendo le persone che lo amano. Ma sa essere anche generoso e altruista e impegnarsi per cambiare il Mondo e renderlo migliore. Sa prendere iniziative geniali e portarle avanti con entusiasmo. Per questo gli altri lo amano e lo seguono, lo vogliono come compagno e come amico. Gli riconoscono doti di leader carismatico perché è dotato di grande intelligenza creativa ed è capace di idee geniali e rivoluzionarie.

L’oroscopo regala esperienze rivoluzionarie e tanti soldi a questo segno carismatico e geniale che però non deve approfittarne

L’Acquario vivrà grandi novità in questo anno con esperienze vivaci e stimolanti. Le stelle lo proteggono e assecondano la sua intelligenza creativa, il suo desiderio di calarsi nella vita senza limiti.

Grandi cambiamenti sul lavoro e grande energia fisica lo porteranno ad esprimere la sua carica e la sua vitalità.

Campo libero in amore in cui nessuno si sottrarrà al suo fascino irresistibile. Potrà fare conquiste difficili e insospettabili senza timore di essere rifiutato. D’altra parte il nostro Acquario sa essere affascinante e anticonformista, elegante e brillante. Gli altri segni devono rassegnarsi e accontentarsi di quel che rimane. È lui il vero protagonista del 2022, favorito dalle stelle e baciato dalla fortuna.

Lettura consigliata

Relazioni più intense e cambiamenti in arrivo per questo segno di terra che ha Urano in trigono