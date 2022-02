Ci sono moltissimi prodotti, modi di dire, situazioni o cose che diamo per scontato. Quando, in realtà, non è così. Recentemente, abbiamo appreso che “piantare in asso” si può dire anche “piantare in Nasso”. Sui social ci sono stati veri e proprio sgomenti per questa cosa. Ma abbiamo scoperto che si può dire in entrambi i modi.

Il primo fa riferimento allo sviluppo fonetico della parola latina “assum”, che significa “da solo”. Il secondo, invece, fa riferimento al mito di Arianna e Teseo, dove l’eroe, dopo aver sconfitto il Minotauro con l’aiuto di Arianna, la abbandona nell’isola di Naxos (Nasso, ndr) invece di portarla ad Atene con sé. E da qui “piantare in Nasso”. L’Accademia della Crusca ha detto che entrambi i modi sono validi e, quindi, spetta a noi la scelta.

Questo per dire che spesso siamo convinti di alcune cose, che però non sono proprio come crediamo. Come bagnoschiuma e docciaschiuma non sono la stessa cosa. Possono sembrare intercambiabili, ma in realtà no. Quindi, quando andiamo al supermercato e compriamo il bagnoschiuma, lo facciamo consapevolmente oppure lo compriamo a caso?

Molti ignorano la differenza tra bagnoschiuma e docciaschiuma, ma è molto importante conoscerla per noi e l’ambiente

Partiamo intanto dall’analizzare le due parole. Entrambe contengono la parola schiuma, ciò che cambia è la prima parte. Da un lato abbiamo bagno, dall’altro invece doccia. Automaticamente questo potrebbe darci un segnale, farci accendere una lampadina in testa. Non sarà, magari, che uno va usato se facciamo il bagno e l’altro, invece, se facciamo la doccia?

Ed è proprio così. Infatti, il bagnoschiuma è formulato e studiato per essere diluito in acqua. Quindi, riempiamo la vasca da bagno, versiamo il bagnoschiuma e facciamo il bagno. Se invece a casa abbiamo la doccia, allora dobbiamo preferire il docciaschiuma. Questo è formulato e studiato per essere messo direttamente a contatto con la pelle, e non va quindi diluito in acqua.

Spesso quando andiamo al supermercato e compriamo i prodotti per lavarci, non facciamo caso a questi piccoli dettagli. Questo perché molti ignorano la differenza tra bagnoschiuma e docciaschiuma. Ma la parola è fondamentale, non solo per il linguaggio di tutti i giorni, ma anche per i prodotti. Se da una parte c’è la parola bagno e dall’altra doccia, forse un significato c’è.

Quindi, non resta che scegliere il prodotto che ci aggrada di più e usarlo. Facciamo, però, attenzione all’occasione in cui dobbiamo usarlo, perché farà la differenza.

