Torniamo a parlare di collezionismo e nello specifico di vecchi cellulari. Stavolta trattiamo un modello che, per l’epoca in cui venne immesso sul mercato, era considerato molto all’avanguardia e cioè il Nokia 9110i Communicator. Il marchio Nokia è uno dei più noti in assoluto e ha prodotto molti cellulari tutt’oggi iconici, come il 3310. Il modello di cui tratteremo in quest’articolo, inoltre, ha tutt’oggi un valore piuttosto elevato. Vedremo nello specifico a quale cifra è possibile acquistarlo o rivenderlo sui portali dedicati al commercio di prodotti second hand, come eBay e molti altri ancora.

Quanto vale un vecchio Nokia 9110i Communicator?

Il Nokia 9110i Communicator è dotato di un meccanismo a libro che rende possibile accedere ad una tastiera fisica QWERTY. Si tratta di uno dei primi dispositivi ad aver avuto questa funzione in un’epoca in cui i telefoni cellulari venivano ancora utilizzati per mandare FAX, funzione disponibile anche per questo Nokia che, come si sarà ben inteso, è un vero e proprio pezzo di storia.

Non dovrebbe sorprendere, infatti, che tutt’oggi sia molto ricercato dai collezionisti e che il suo prezzo sia pari a quello di molti cellulari di nuova generazione e dotati delle funzioni più avanguardistiche.

Quindi, qual è il suo prezzo?

Dunque, vediamo quanto vale un vecchio Nokia 9110i Communicator. La risposta, come sempre, è: dipende. Affinché venga rivenduto a prezzo pieno, il cellulare deve essere perfettamente funzionante, meglio ancora se imballato e mai utilizzato nonché dotato di tutti gli accessori.

In ogni caso, il suo prezzo si aggira tra gli 800 e i 1.000 euro nel migliore dei casi. Insomma, come avevamo anticipato si tratta di una somma di tutto rispetto, specialmente se si considera che stiamo parlando di uno dei primissimi cellulari e se lo si confronta con tanti prodotti odierni. Difficilmente, inoltre, qualcuno al giorno d’oggi utilizzerebbe un Nokia 9110i Communicator, che trova posto soltanto tra gli scaffali dei collezionisti.

