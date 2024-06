Torniamo a parlare di ingaggi televisivi per VIP e conduttori. In molti, infatti, sono curiosi di sapere quanto ricevano. Nella maggior parte dei casi non abbiamo a disposizione dati ufficiali in merito. Tuttavia, possiamo basarci su indiscrezioni riportate dalle più note riviste specializzate. Così faremo anche per quanto riguarda l’ingaggio per Sanremo di uno dei più noti e amati conduttori televisivi e cioè Amadeus. Il suo lavoro è stato encomiabile e ha permesso alla trasmissione di rinnovarsi e di riuscire a risultare coinvolgente anche ad un pubblico più giovane. Molti momenti sono infatti diventati iconici e hanno avuto milioni di condivisioni sui social. Inoltre, una band italiana e cioè i Maneskin è riuscita ad aggiudicarsi l’Eurovision grazie ad una canzone presentata proprio sotto la conduzione di Amadeus, ”Zitti e Buoni”, che gli ha garantito grande successo e ha riportato la musica italiana in vetta alle classifiche mondiali.

Quanto guadagnava Amadeus per condurre Sanremo?

Dopo una doverosa premessa, procediamo a rispondere a questa domanda. Secondo le riviste specializzate, egli avrebbe guadagnato circa 350 mila euro. Un cachet decisamente elevato, che corrisponde a 70 mila euro. Ecco, quindi, quanto guadagnava Amadeus per condurre Sanremo.

Sempre secondo indiscrezioni, sembra che nei primi tre anni di conduzione Amadeus guadagnasse persino di più, cioè 500-600 mila euro, cioè dai 100 ai 120 mila euro a puntata.

Le indiscrezioni sul suo addio

Perché ”quanto guadagnava” e non ”quanto guadagna” Amadeus? Poco dopo la fine di quest’edizione di Sanremo sono cominciate a circolare delle voci relative all’addio di Amadeus alla conduzione di Sanremo, che sono state confermate dallo stesso presentatore.

Inoltre, per quanto è noto, al momento la Rai non avrebbe alcun accordo con il presentatore in merito alla conduzione della 75esima edizione del festival. Quindi, è probabile che il prossimo anno vedremo alla conduzione del festival qualche altro volto noto della televisione italiana. Non ci resta che aspettare per scoprire chi sarà.

