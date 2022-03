L’oroscopo dice che sarà un fine settimana di grandi domande in amore per Toro e non solo, mentre gli astri invitano Ariete e un altro segno ad essere più prudenti con il partner

Per il weekend, gli astri ci offrono indicazioni interessanti su amore e affari. Chi ci crede, e sono in tanti, potrebbe, finalmente, risolvere questioni che si trascinavano da lungo tempo.

L’Ariete è un vulcano in eruzione. Vuol guadagnare con le sue mille idee e, finalmente, potrà far quadrare i conti e realizzare qualcosa di concreto. Meglio raffreddare gli entusiasmi, invece, in amore.

Per il single del Toro sarà un fine settimana nel quale l’amore potrebbe finalmente bussare alla porta. Quella che sembrava una innocente amicizia, in realtà è qualcosa di più. Diverso è il caso se abbiamo un partner. L’oroscopo dice che sarà un fine settimana di grandi domande per alcuni segni e la primavera invita a risvegliare anche il cuore. Saprà darci quello a cui aspiriamo?

Finalmente il Leone troverà la soluzione ad un annoso problema

I Gemelli devono togliere gli occhiali scuri dietro i quali sono nascosti gli occhi chiusi. Vedremo il nostro partner per quello che è realmente. Vale la pena restare con lui (o con lei)?

Il Cancro finalmente, nel week-end, potrà dedicarsi ai propri social, migliorandoli. Arriveranno nuovi follower, ma, in amore, il mondo reale è un altro. Concentriamoci solo sulla persona amata.

Per il Leone è il fine settimana della svolta lavorativa. Finalmente, la soluzione a un problema che si trascinava da tempo ci salterà fuori all’improvviso. Non è ancora il momento, invece, per impegnarsi seriamente in amore.

Chi è nato sotto il segno della Vergine approfitti, sabato e domenica, per fare una gita. Magari, potremmo andare in una città romantica, così impareremo a vedere le cose positive dell’altro e non solo i difetti.

La Bilancia ha la testa solo sugli affari. Il mondo della speculazione e dei Bitcoin ci sta attraendo. Il che ci porta a essere concreti nel business, ma con la testa per aria in amore. Fantasia, per noi, non sempre è potere.

Lo Scorpione sa essere anche un tipo chiuso e tenere tutto dentro di sé. Invece, nel fine settimana, dovremo imparare a condividere con l’altro, ad aprirci senza paura.

Il Sagittario dovrebbe impiegare il week-end a organizzare meglio il proprio lavoro. Il che ci permetterà di concentrarci anche sulle cose importanti dell’amore, prendendolo più sul serio.

I nati del Capricorno hanno bisogno di svago. Magari, dedichiamoci a quel videogioco che abbiamo comprato da tempo e mai utilizzato o iniziamo a leggere il libro mai aperto. Quanto all’amore, continuiamo a non volerci impegnare seriamente. Quanto ci aspetterà il partner?

L’Acquario farebbe bene a interrompere la solita routine. Il fine settimana dovrebbe essere occasione per fare qualcosa di diverso. Impariamo anche a mettere da parte l’ego sconfinato che incrina il rapporto di cuore.

I Pesci dovrebbero abbattere il muro tirato su, dopo che qualcuno ci aveva ferito. Il che ci rende vulnerabili anche in amore, dove fingiamo di voler vedere solo cose belle. Forse, è arrivato il momento di fare chiarezza.