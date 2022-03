Basta una fetta di questo dolce soffice e gustoso, veloce da preparare con yogurt e fragole per allietare i nostri picnic primaverili e saziarci, ricco di proteine ed economico

Finalmente tra pochi giorni sarà primavera e non è solo il calendario a dircelo. Basta uscire di casa per farci riscaldare da un sole che, finalmente, ha vinto la sua battaglia contro il freddo. Si ha voglia di aria aperta, di camminare, di tornare a fare sport, di visitare un borgo, di fare una scampagnata.

È il momento, anche, di mangiare la frutta e le verdure di stagione, che sono tante. Nel primo caso, avremo ciliegie, nespole, albicocche, pesche, melone, fragole, prugne e le ultime arance. Tra le verdure, invece, zucchine, melanzane, asparagi, rabarbaro e ravanelli non dovrebbero mai mancare dalla nostra tavola. Tutti ingredienti che ci invogliano anche a cucinare, per ottenere piatti completi e primaverili. Basta una fetta di questo dolce soffice, gustoso e veloce da preparare, ad esempio, per il nostro picnic domenicale e dal potere saziante.

Questa variante è interessante perché ci permette di assumere più proteine rispetto a quella tradizionale

La gita all’aperto ci permette di camminare, fare attività fisica, esercizi e, poi, magari, con la coperta stesa sul prato, gustarci cibi preparati a casa. Al termine del pasto, non può mancare la fetta di torta, anche perché, all’aria aperta viene più appetito. Per unire un frutto di stagione come le fragole, a un dolce, potremmo pensare a una buona torta allo yogurt.

Quella che, però, potremmo fare è una versione diversa dal solito. Useremo, infatti, come elemento principale lo yogurt greco che ha una caratteristica da non sottovalutare. Ha un alto contenuto di proteine, quasi il doppio dello yogurt tradizionale. Per questo motivo, è saziante e potrebbe essere, per alcuni, quasi sostitutivo del pasto.

Ci serviranno 400 grammi di fragole già pulite, 200 grammi di farina 00, altrettanti di yogurt greco, 150 g di zucchero. Occorrono anche 2 uova grandi, 1 bustina di lievito per dolci e una di vaniglia, 50 ml di olio di semi di girasole.

Basta una fetta di questo dolce soffice e gustoso, veloce da preparare con yogurt e fragole per allietare i nostri picnic primaverili e saziarci, ricco di proteine ed economico

Quasi tutti ingredienti che, di solito, abbiamo già in casa e, quindi, ci costerà poco. Dovremo ottenere una crema soda, montando, con la frusta, uova, vaniglia, zucchero e, magari, la scorza grattugiata di un limone.

A questo punto, versiamo l’olio, a filo, cercando di montare bene. Fatto questo, setacciamo la nostra farina 00 con la bustina di lievito e l’aggiungiamo al composto inserendo, a cucchiai, anche il nostro yogurt greco. Dovremo ottenere un composto cremoso. Tagliamo le fragole e mettiamone una parte nell’impasto. Passiamo burro e farina nel fondo di una teglia e versiamo tutto il composto. Appoggiamo sopra, delicatamente, le fragole rimaste.

Dovremo infornare in modalità statico a 180 gradi. Dopo 25 minuti, facciamo la prova stecchino. Il dolce è pronto per il nostro picnic.