L’oroscopo di novembre sarà fortunato per Leone e altri 2 segni zodiacali

“Prima o poi la fortuna gira”, una frase che probabilmente avremmo pronunciato almeno una volta nella vita.

Tuttavia, per capire la sua direzione e se fossimo noi i prossimi “ben capitati” potremmo sfruttare uno strumento specifico.

L’oroscopo, come una mappa del tesoro, ci guida tra stelle e pianeti, preannunciando chi all’interno dello zodiaco potrà cantare vittoria.

In queste ultimissime battute d’ottobre sono Venere e Saturno a portare fortuna a 3 segni che potrebbero ricevere una sorpresa da vero e proprio “happy ending”.

Novembre, però, è ormai dietro l’angolo e per questo mese l’oroscopo avrebbe in serbo tante novità e avrebbe già nominato i suoi favoriti. Allora, per saziare la nostra curiosità, ecco le anticipazioni astrologiche per novembre 2022 con i segni top del mese.

L’oroscopo di novembre sarà fortunato per l’ambizioso e leale Leone

Il primo segno fortunato del mese prossimo sarà proprio il Leone, travolto da un’energia prorompente.

L’ambito che più potrebbe dargli soddisfazione sarebbe quello lavorativo. La relazione con il capo e con i colleghi sarebbe destinata ad andare alla grande e proprio tutti i nati sotto il segno del Leone potrebbero diventare un punto di riferimento. Per questo potrebbero piovere gratificazioni e potrebbe arrivare anche una promozione o un ritocco nello stipendio.

Inoltre, anche l’aspetto familiare sarebbe uno dei più favoriti dalle stelle. Appoggio, armonia e serenità sarebbero gli elementi che si potrebbe respirare dentro casa e portare anche all’esterno.

Un segno di terra travolto dalla fortuna

Novembre, poi, sarà il mese di un segno di terra tra i più caparbi e pazienti dello zodiaco, il Toro.

L’ambito dell’oroscopo più promettente e fortunato sarebbe quello amoroso. Per i single, una nuova relazione da farfalle nello stomaco potrebbe portare all’ambita stabilità sentimentale. Per le coppie, invece, si potrebbero aprire scenari di convivenza e, contando sulla tenacia, si potrebbe conquistare qualche obiettivo che sembrava troppo lontano.

Il segno del mese

Infine, l’oroscopo di novembre sarà fortunato per un segno d’aria, la Bilancia.

Questo potrebbe portare fino alla fine la fascia con su scritto “segno del mese”, crogiolandosi nella fortuna più pura.

In particolare, l’aspetto maggiormente favorito sarebbe quello economico. Fiumi di denaro, infatti, sarebbero destinati ad arrivare proprio grazie al lavoro sodo del prossimo mese.

E proprio sul lavoro si potrebbe ritrovare quella voglia di fare degna di nota da parte del capo.

Per completare, anche in amore potrebbe filare tutto liscio, con l’apertura di un periodo di grande armonia, passione e regali per alleggerire le giornate.