Che cosa è successo in Borsa oggi? 3 azioni pronte a una salita interessante

Il rialzo come da attese continua, ed è tutto in linea con il rally natalizio che tende a iniziare nella seconda metà di ottobre, e a continuare per tutto il mese di dicembre. Se la statistica si ripeterà anche stavolta, l’ultimo giorno dell’anno borsistico segnerà il massimo del movimento iniziato proprio ad ottobre, a ridosso della nostra scadenza del setup annuale del 17 ottobre.

Frattanto a livello economico, nonostante i tanti chiaroscuri, i mercati tendono a intravedere spiragli positivi dopo al crisi degli ultimi trimestri. Ci potrebbero essere occasioni ideali per aprire nuove attività commerciali, oppure approfittare del momento per investire al meglio i propri soldi.

Cosa è successo in Borsa oggi? Ai primi tentennamenti fisiologici, è seguito un ulteriore rialzo. Movimenti maturi come questi tendono a ripetere quasi sempre lo stesso pattern: ritracciamenti intraday e chiusure poi sui massimi di giornata.

Torniamo al breve termine e alla odierna seduta di contrattazione.

Alle 16:51 del 31 ottobre leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.306

Eurostoxx Future

3.623

Ftse Mib Future

22.600

S&P 500 Index

3.891,41.

La previsione annuale continua a mostrare la sua valenza

Come va letto questo grafico?

In rosso la previsione annuale su scala settimanale, in blu il grafico delle Borse americane fino al 28 ottobre.

La settimana dovrebbe essere al rialzo

Atteso il minimo nella giornata di lunedì e il massimo in quella di venerdì.

Come monitorare la tendenza in corso e portare gli eventi a proprio favore

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.067. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 12.761.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.555. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.465.

APPROFITTA ORA! OFFERTA ABBONAMENTO su Previsioni multidays e settimanali

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 22.080. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 21.465.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.799. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.741.

Che cosa è successo in Borsa oggi? 3 azioni pronti a una salita interessante

L’andamento è stato positivo, e il rialzo dovrebbe continuare come proiettato dai nostri Trading systems, a cui sono allineati gli oscillatori predittivi. Frattanto si segnalano degli interessanti segnali grafici rialzisti su Anima Holding, Generali Assicurazioni Stellantis.