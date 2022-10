Benessere e fortuna per 3 segni zodiacali grazie alla magica Luna di novembre

Siamo finalmente giunti nell’ultimo lunedì del mese di ottobre. Quest’ultimo ci traghetterà verso un inizio di novembre che, quest’anno, sarà all’insegna del riposo e del relax. Il lungo ponte di questi giorni, infatti, ha riacceso in molti italiani la voglia di viaggiare e staccare un po’ la spina dalla solita routine. Altri, invece, hanno preferito trascorrere del tempo in casa con la propria famiglia, per ricaricare le pile in vista delle nuove sfide che li attendono.

Gli eventi astronomici della prossima settimana

La prima settimana di novembre, che va dal 31 ottobre al 6 novembre 2022, sarà contrassegnata da profondi alti e bassi. Ad orchestrare questo “saliscendi” ci sarà la Luna che, in base alle diverse posizioni e congiunzioni, influenzerà sia in negativo che in positivo, tutti i segni dello zodiaco.

Il 1° novembre, ad esempio, il nostro satellite stazionerà in Acquario e sarà congiunto con Saturno. Dal 4 novembre, invece, si sposterà nel segno dei Pesci ricongiungendosi, questa volta, con il pianeta Nettuno. Questi due eventi, secondo l’oroscopo, garantiranno benessere e fortuna per 3 segni zodiacali in particolare. Nelle prossime righe, vedremo quali saranno e in quali aspetti della loro vita vedranno dei miglioramenti significativi.

C’è aria di rivincita per l’Ariete dopo un periodo sottotono

Fra i segni più fortunati troveremo sicuramente l’Ariete che, soprattutto dal punto di vista dei sentimenti e dei rapporti interpersonali, farà faville. Infatti, già dai primi giorni della settimana, grazie alla fortissima influenza della Luna, ci potrebbero essere ottime probabilità di incontrare una persona importante. Per i single, quindi, il consiglio è quello di organizzare delle uscite in questi giorni, magari anche in gruppo. In ambito lavorativo, invece, ci saranno ancora un po’ di dubbi riguardo alla possibilità di cambiare impiego, o addirittura settore. Dopo anni di ripetitività, forse è giunto il momento di fare nuove esperienze, magari iniziando qualche progetto che sta prendendo polvere nel cassetto. Tuttavia, se la situazione finanziaria non lo dovesse permettere, si consiglia di trovare la forza per andare avanti ancora per qualche mese.

Benessere e fortuna per 3 segni zodiacali tra cui Pesci e Cancro

Un altro segno zodiacale che inizierà il mese di novembre letteralmente con il botto è quello dei Pesci. Con l’ingresso della Luna nel segno e l’incontro con Nettuno, questa settimana sarà ricca di sorprese inaspettate. Cominciando dal lavoro, tra giovedì e venerdì potrebbero arrivare delle belle gratificazioni. Finalmente, l’impegno dimostrato in questi mesi inizierà a dare i suoi frutti e sia il capo che i colleghi dovranno ricredersi. Sarà, un periodo in cui l’autostima arriverà a livelli elevatissimi, ma attenzione a non peccare troppo di presunzione. Infatti, questa potrebbe diventare molto in fretta un’arma a doppio taglio e bisognerà, dunque, mantenere i piedi saldamente per terra. Insomma, non ci si dovrà sentire arrivati, ma bisognerà perseverare e continuare a dimostrare, coi fatti, di essere il o la migliore.

Infine, sarà una settimana da incorniciare anche per il segno del Cancro che, in realtà, eccellerà per tutto il mese di novembre. Infatti, i nati sotto questo segno assisteranno ad un netto miglioramento delle proprie condizioni, sia sul piano sentimentale e familiare, sia in quello finanziario. Dopo un periodo decisamente sottotono, quindi, ci saranno tante occasioni per riscattarsi e rimettersi in careggiata. Da qui, fino alla fine dell’anno, si potrà inoltre godere di buona salute e, probabilmente, anche di una buona dose di fortuna nel gioco.