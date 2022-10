Fortuna in arrivo dal 23 ottobre per 3 segni zodiacali grazie a Venere e Saturno

Ottobre è arrivato, ci ha traghettati verso l’autunno e sta già per volgere al termine, come se avesse spinto sull’acceleratore.

Alla sua fine mancano poco più di 10 giorni e poi inizierà quel mese che resta l’unico ostacolo all’arrivo di uno dei periodo più magici dell’anno, il Natale.

Questa ultima coda di ottobre, però, da un punto di vista astronomico, potrebbe rivelarsi più promettente di quanto potremmo immaginare.

L’oroscopo, infatti, avrebbe ancora qualche “gioia” da regalare, soprattutto a partire da giorno 23. Proprio in questa data sarebbero in programma due eventi celesti dai risvolti fortunati e che avrebbero come protagonisti due pianeti.

Il primo è quello di Venere che, salutando la Bilancia, busserà alla porta dello Scorpione per un soggiorno di circa 20 giorni. Ciò significherebbe l’inizio di un periodo passionale e di grandi sfide, da vincere con determinazione, controllo e ambizione.

Il secondo è il pianeta Saturno che smetterà di girare in modo retrogrado ripristinando una certa stabilità e armonia.

Tuttavia, a banchettare con la Dea bendata e a godere dei favori di Venere e Saturno saranno solamente tre segni zodiacali che chiuderanno il mese con il botto.

Fortuna in arrivo dal 23 ottobre per 3 segni zodiacali tra soldi, gratificazioni e amore

Il primo segno che farebbe bene a ricordarsi di questa data per segnare l’inizio di una vera e propria svolta nella sua vita è quello dello Scorpione. Per lui l’intero mese di ottobre è stato una passeggiata, favorito dalla Luna e, tra poco, anche dal Sole.

Inoltre, a breve, si aggiungeranno pure Venere e Saturno che porteranno ad una chiusura coi fiocchi.

Nel dettaglio, il pianeta dell’amore per eccellenza accentuerebbe ancora di più le proprie doti carismatiche, affascinanti e intriganti. Per i single, quindi, questo potrebbe essere il momento giusto per farsi avanti.

Saturno, invece, dovrebbe regalare un po’ di spensieratezza economica, portando a giusti investimenti.

Un segno di terra benvoluto da Venere e Saturno

Tra i favoriti di fine ottobre rientra anche il Toro, affine allo Scorpione e uno dei protagonisti dell’oroscopo più adatti al matrimonio.

Con Venere dalla sua parte, proprio l’amore potrebbe rivelarsi l’ambito più fortunato. A differenza dello Scorpione, però, la fortuna dovrebbe girare a favore delle coppie che potrebbero iniziare a costruire il proprio futuro insieme. Quindi, in arrivo potrebbe esserci una casa, una felice convivenza o un matrimonio.

Saturno, invece, potrebbe regalare un pizzico di capacità di concentrazione in più utile a lavoro.

Un segno d’aria fortunato

Infine, tra i segni d’aria potrà cantare vittoria solamente l’Acquario, altro segno affine allo Scorpione.

Con il favore di Venere e Saturno sarebbero in arrivo importanti svolte in ambito lavorativo.

Nel dettaglio, secondo l’oroscopo potrebbe arrivare una promozione ad una mansione più remunerativa e gratificante. Poi, grazie ad una grossa dose di energia ed empatia, si aprirebbe un periodo di forte complicità con i colleghi.

Allora, fortuna in arrivo dal 23 ottobre per 3 segni zodiacali favoriti dai transiti di Venere e Saturno.

