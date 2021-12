L’oroscopo di dicembre, ecco come andrà l’ultimo mese dell’anno secondo l’astrologia

Ariete. È il momento giusto per dare più attenzioni al partner e smetterla di concentrarsi troppo su sé stessi. Molti potranno consolidare il loro sogno d’amore. Sul lavoro Saturno ostacola: Giove porta nuove opportunità e miglioramenti. È ora di prendersi cura del proprio corpo e di recuperare le energie.

Toro. Alcuni disaccordi potranno disturbare e indebolire le coppie stabili. I nuovi legami saranno protetti da Giove e saranno molto fortunati. Il pianeta provocherà anche un aumento dell’appetito: occhio al girovita. Ignorare gli ostacoli e superare i dubbi lavorativi sarà la chiave per incrementare i guadagni.

L’influenza di Giove sarà forte

Gemelli. Venere darà ai single l’opportunità di rimettersi in gioco e di impegnarsi in nuovi rapporti. Notizie confortanti in arrivo sul lavoro, con leggeri miglioramenti nelle finanze. Prudenza per quanto riguarda la salute: attenzione ai problemi di insonnia.

Cancro. Il cielo sarà generoso con gli innamorati, donando complicità e rispetto con il partner: anche le coppie in crisi ne beneficeranno. È importante dedicarsi a sport e fitness. Pazienza e intraprendenza sul lavoro saranno necessarie per aprire a nuovi progetti alternativi.

Leone. Meglio evitare di riaccendere vecchie fiamme. Niente fretta in ufficio, i contatti interessanti saranno la chiave per nuovi guadagni. Attenzione all’eccessivo pessimismo.

Vergine. Le Stelle sorridono particolarmente a questo segno. Largo ai sentimenti: i cuori saranno scaldati dalla passione. Sul lavoro la volontà sarà la chiave per ottenere successi e nuovi obiettivi. Molta energia: è bene fare lunghe passeggiate.

Bilancia. Giove farà guardare con più razionalità ai rapporti. Attenzione alle insicurezze sul lavoro. Grosse tensioni in famiglia.

Scorpione. In amore è tempo di prendere decisioni definitive. La situazione astrale favorisce nuove iniziative lavorative. Occhio allo stress: il consiglio è dare più importanza al proprio benessere.

Sagittario. Non sarà sempre facile mantenere l’armonia della coppia: meglio cercare un punto d’incontro. Le finanze potrebbero subire piacevoli incrementi. Il mal di schiena si farà sentire: ci vuole un bravo specialista.

Capricorno. Nuove conoscenze e occasioni per frequentare persone e ambienti diversi dal solito. Molti ostacoli sul lavoro, ma tutti gli impegni saranno portati a termine. Benessere fisico al top.

Acquario. La ricerca di affinità mentali sarà utile a dare nuovi spunti ai rapporti. Attenzione a pianificare le spese necessarie e rinunciare alle cose futili. Cambiare look è la chiave per una strage di cuori.

Pesci. Emozioni altalenanti porteranno a numerose situazioni di conflitto. Le stelle in opposizione ostacolano la pazienza: occhio alle finanze. Una sana alimentazione e momenti di relax gioveranno al benessere fisico.

Dunque, abbiamo visto l’oroscopo di dicembre, ecco come andrà l’ultimo mese dell’anno secondo l’astrologia.

