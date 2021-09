Oltre all’oroscopo occidentale, i Lettori più affezionati di ProiezionidiBorsa sanno che esistono tanti altri metodi divinatori. Fortuna, amore, denaro: nessuno di questi aspetti viene lasciato indietro, vengono tutti trattati diffusamente e in maniera precisa.

C’è il classico zodiaco con i 12 segni che tutti conoscono, c’è quello cinese, quello celtico ispirato agli alberi. Ma non sono gli unici modi per scoprire il futuro. Uno dei metodi più affascinanti e antichi, infatti, è rappresentato dai tarocchi. I più curiosi potranno trovare maggiori informazioni in questo precedente articolo.

Si tratta di un sistema divinatorio basato sulle carte da gioco, che da sempre hanno un grande fascino sull’uomo. Non è solo la loro apparente casualità a renderli speciali: i tarocchi sono simboli in grado di far scoprire i pensieri e i desideri più profondi di ciascuna persona. È per questo che la carta dei tarocchi di oggi aiuterà a capire meglio cosa sta per succedere, ma non solo.

Arcani maggiori

Pescare una singola carta, invece di effettuare la classica “stesa”, è un metodo divinatorio semplice che permette di avere una fotografia veloce di quello che sta per succedere. Può andare a integrare l’oroscopo quotidiano, ma la profondità con cui gli Arcani Maggiori possono influenzare la nostra giornata è molto più ampia. La carta che il mazzo di tarocchi propone oggi è il XVIIII, dunque, il Sole.

Nella sua rappresentazione classica, si possono vedere due gemelli abbracciati, impegnati in una sorta di danza. In alto, a vegliare sopra di loro, un benevolo sole che li inonda di raggi luminosi e dorati. La simbologia della carta è particolarmente spirituale: i due gemelli rappresentano gli opposti principi della ragione e del sentimento, mentre il sole è la presenza divina che li illumina con la sua presenza.

La rappresentazione sta a significare che quando il Divino tocca l’Umano e lo redime, solo allora quest’ultimo può trovare la sua integrità. Il Sole va studiato in contrapposizione al suo opposto, la Luna. Questa rappresenta la mutevolezza, l’inganno, dove il Sole invece è simbolo di stabilità, costanza, fissità.

La carta dei tarocchi di oggi aiuterà a capire meglio cosa sta per succedere

Il Sole e il Mondo sono gli Arcani più fortunati di tutto il mazzo. L’Arcano numero 19 indica completo appagamento, successo su tutti i fronti, e che qualsiasi problema può essere superato. Quando esce dritto, indica una situazione molto favorevole per il consultante, con grandi ricompense dietro l’angolo, premi e lodi per il lavoro svolto.

Guai, dunque, se dovesse uscire capovolto: questa posizione ne rovescia tutti i significati positivi, come un’eclissi. In questo caso diventa, infatti, simbolo di insuccesso, solitudine, problemi di salute e guai sul lavoro.