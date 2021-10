Tutti noi ci siamo dovuti rassegnare a salutare le temperature calde e passare al periodo dei cappotti e dei maglioni pesanti. Questo però significa svuotare gli armadi e fare una cernita di ciò che è adatto a questo periodo e ciò che invece va riposto via. Per rendere più efficace questo noioso compito oggi spieghiamo come fare il cambio stagione con semplicità e come organizzare l’armadio in maniera intelligente. Vediamo insieme come possiamo svolgere questa fastidiosa mansione in maniera rapida e ragionata.

Le basi da cui partire per fare il cambio stagione

Partiamo con le basi: una volta svuotato l’armadio, è necessario pulirlo e disinfettarlo. Quindi appena abbiamo appoggiato tutti i nostri averi sul letto, armiamoci di spugnetta e di prodotti specifici per renderlo agibile. Mettiamo i capi della stagione precedente a lavare o, se l’abbiamo già fatto, inseriamoli in alcune buste adibite al sottovuoto. In questo modo potremo posizionare i nostri vestiti puliti e stirati dovunque desideriamo, occupando poco spazio. Una volta che avremo sistemato quelli vecchi passiamo a quelli nuovi. Se abbiamo fatto così durante la primavera non ci resta che tirare fuori gli indumenti già puliti e posizionarli sugli scaffali interni. Prima però ci sono un paio di accorgimenti da seguire. Scopriamo quali.

Come fare il cambio stagione con semplicità e come organizzare l’armadio in maniera intelligente

Il primo è prevenire la fastidiosa comparsa degli insetti. Per questo consigliamo un modo naturale per eliminare tarme, falene e insetti dai vestiti con un semplice ingrediente da cucina. Poi passiamo allo smistamento dei capi. Ogni anno è normale avere delle variazioni di peso oppure dei cambiamenti nel nostro look. Per questo potremmo avere pantaloni o magliette che non ci stanno più bene o con cui non ci riconosciamo più. Nel primo caso potremmo ancora aspettare un anno, nel secondo invece è meglio pensare di regalarli oppure di darli via.

Questo però non significa solo donarli o buttarli: ci si può anche guadagnare. Sono presenti, infatti, tantissimi siti o negozi fisici che garantiscono un ritorno economico su questo tipo di merce. Per i più pigri può essere una buona idea mettere via i vestiti già abbinandoli fra loro in modo da creare degli outfit già pronti. Infine per una questione di ordine consigliamo di munirsi di organizzatori. Questi renderanno tutto subito visivamente più ordinato ed eviteranno gli ammassi tipici delle persone disordinate.

