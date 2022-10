L’oroscopo dal 17 al 23 ottobre ricompensa 4 segni zodiacali tra cui i Pesci

L’ultimo quarto di Luna regalerà grandi soddisfazioni ad alcuni segni zodiacali. Questo è quanto ci dice l’oroscopo della penultima settimana di ottobre. Dopo aver svelato le previsioni per la metà del mese, ci si appresta a entrare in un periodo davvero caldo.

Qualcuno riuscirà a protrarre il suo momento fortunato, rimpinguando le tasche di soldi e ricevendo amore a volontà. Altri miglioreranno la propria situazione e, per lo meno nei prossimi sette giorni a partire da lunedì, avranno l’appoggio delle stelle. Ecco, allora, il quartetto più fortunato secondo l’oroscopo dal 17 al 23 ottobre 2022. A partire ancora una volta dagli immancabili Pesci.

Un cielo meraviglioso per l’ultimo segno dello zodiaco

Erano già in risalita la settimana scorsa e ora i Pesci sembrano confermare il momento di gloria. Sono giorni d’oro quelli che si stanno vivendo, con molti alti e pochissimi bassi. La sicurezza nei propri mezzi darà una spinta per perseguire con successo ogni ambizione.

In ambito lavorativo le situazioni incerte e le trattative dubbie saranno un lontano ricordo. Il tempo degli esperimenti lascia il posto alla volontà di agire. Il coraggio non manca e permetterà di prendere di petto la propria vita. Giovedì e venerdì sono giornate ideali per iniziare o proporre un progetto. Il Sole in Scorpione dal 22 ottobre favorirà il raggiungimento dei traguardi ambiti.

Attorno a martedì 18 i sentimenti potrebbero subire una frenata. Si prospetta qualche problema in famiglia, ma tutto sommato nulla di insuperabile. La quadratura di Venere spingerà le coppie a prendere decisioni definitive circa il futuro che le attende.

L’oroscopo dal 17 al 23 ottobre è positivo anche per Toro, Bilancia e Scorpione

La svolta potrebbe arrivare anche per il Toro. I primi segni di cambiamento iniziano a intravedersi e l’economia ne beneficerà. La Luna fa sentire il suo appoggio lunedì e giovedì, mentre le situazioni di stallo potrebbero sbloccarsi. Chi attende l’approvazione dei progetti proposti potrebbe ricevere la risposta desiderata. I conti potrebbero alla fine saldarsi, col bonifico di qualche debitore sul proprio conto corrente. Dal 18 ottobre Venere stimola la passione, che finora era un po’ bloccata da stanchezza e distrazioni.

Un altro segno a beneficiare dell’inizio della nuova settimana sarà la Bilancia. È in atto una vera rivoluzione nelle vite dei nativi del segno, una svolta esistenziale da affrontare con grinta e determinazione. C’è voglia di novità e per questo si desidera provare situazioni diverse e si aspira a obiettivi molto alti. Le possibili difficoltà sul percorso di rinnovamento potrebbero riguardare la quadratura di Marte. In ogni caso, si trasformeranno presto in stimoli all’azione. Venere promette faville per i single, che mercoledì e domenica potrebbero incontrare l’amore tanto atteso. Chi ha già un partner ritroverà il dialogo e non avrà problemi a farsi capire.

L’ultimo componente del terzetto fortunato è lo Scorpione. La settimana inizia a rilento, con lunedì sottotono e qualche ostacolo sul percorso. Tuttavia, Venere migliorerà la situazione già dal giorno seguente, concentrando l’attenzione sugli obiettivi di vita. Il lavoro farà guadagnare bene e le trattative in sospeso potrebbero sbloccarsi definitivamente. Le coalizioni di coppia permetteranno di superare le recenti difficoltà, soprattutto economiche. L’influsso del Pianeta dell’amore rafforzerà i rapporti nelle coppie affermate, mentre darà il coraggio necessario a chi vuole chiudere una relazione ormai compromessa.

