L’oroscopo di metà ottobre 2022 premia Pesci e altri 2 segni zodiacali

Giunti finalmente a ottobre, si inizia a respirare il sapore d’autunno. L’estate è ormai un lontano ricordo, anche se le temperature restano piuttosto miti. L’inizio del mese ha brillato per 4 segni zodiacali, che hanno fatto progressi sia in amore che sul lavoro. Merito anche del primo quarto di Luna in Cancro, autore delle loro fortune.

La settimana prossima, quella che va dal 10 al 16 ottobre, potrebbe invece prevedere qualche interessante cambiamento. Le stelle potrebbero preannunciare ingenti fortune per altri favoriti. Ma tutto questo ce lo illustreranno meglio le solite, irrinunciabili previsioni astrologiche.

Un mese fortunato per il segno d’acqua

L’oroscopo di metà ottobre 2022 premia Pesci, dunque. Le tante fatiche e gli altrettanti sacrifici fatti in precedenza potrebbero dare ora i frutti sperati. Le giornate viaggeranno al doppio della velocità e regaleranno belle soddisfazioni e premi meritati.

La Luna Piena in Ariete fa presagire buone probabilità di trovare lavoro per chi è ancora disoccupato. Allo stesso modo, chi vuole mettersi in proprio avrà un fiume di idee per iniziare dalla sua parte. Giovedì 13 sarà l’occasione perfetta per esporre le proprie opinioni con i superiori.

Un vento di passione sta per travolgere chi cerca l’amore. Un incontro inaspettato potrebbe far enorme piacere. La sicurezza nei propri mezzi sarà determinante in questo senso. Le coppie potrebbero andare incontro a una svolta. Novità importanti le aspettano, come la nascita di un figlio.

L’oroscopo di metà ottobre 2022 premia Pesci, ma non solo

Le fortune dei Pesci si accompagnano a quelle di due altri segni zodiacali. Il primo sono i Gemelli, che nella settimana in arrivo vedranno aprirsi un cielo limpido sopra la testa. La creatività abbonderà, tanto che si darà vita a un progetto interessante da proseguire. Lunedì e martedì sono giornate propizie per cominciare una nuova occupazione o dare il via a un’attività.

Col favore di Mercurio, poi, le possibilità di ottenere una proposta di lavoro aumenteranno. L’unico neo di una settimana quasi perfetta è la possibile resistenza al cambiamento. Il consiglio è di non esitare a mettersi in gioco, per non restare fermi sui propri passi.

A godere coi Gemelli sarà anche il segno della Bilancia. È un periodo di cambiamenti quello che si sta avviando. Dalla scelta di spostare il domicilio, all’inizio di un nuovo amore. Giove a favore permette di intraprendere queste nuove esperienze con la massima serenità e la fiducia in sé stessi.

Una Luna splendente incoraggerà le iniziative professionali nelle prime due giornate della settimana. I guadagni non dovrebbero mancare, così come il saldo in sospeso di qualche debitore. Peccato per sabato 15, che potrebbe nascondere qualche piccola ansia a causa di Marte.

L’amore è certamente attivo, ma sarà riassumibile soprattutto in relazioni sfuggenti e occasionali. La domanda da porsi è una: cosa si stia veramente cercando nella vita.

