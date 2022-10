È un’esplosione di gusto e delicatezza questa pasta con un ingrediente segreto

Spesso quando si cucina si tende sempre a preparare gli stessi piatti e a favorire dei gusti e degli abbinamenti semplici ed elementari. A volte, però, per portare in tavola qualcosa di più sofisticato non c’è bisogno di troppo sforzo o di una vera e propria preparazione culinaria. Per questo oggi spiegheremo come realizzare una pietanza che sicuramente non lascerà nessuno della nostra famiglia indifferente. Infatti è un’esplosione di gusto e delicatezza questo primo piatto che accosta sapientemente i mirtilli con la pancetta e il Parmigiano Reggiano. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come prepararlo.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

150 g di pancetta affumicata;

180 g di pasta fresca lunga, preferibilmente tagliatelle;

50 g di mirtilli neri;

mezza cipolla bianca;

mezzo bicchiere di vino bianco

Parmigiano Reggiano grattugiato q.b.;

pepe nero q.b.;

sale q.b.

Per prima cosa è necessario mondare la cipolla e tritarla in pezzi molto fini e il più possibile uniformi. Fare lo stesso poi con la pancetta affumicata, rimuovendo eventuali materiali di scarto. Nel frattempo mettere su l’acqua per la pasta e salarla nel momento in cui arriva al bollore. Successivamente buttare la pasta e aspettare il tempo di cottura che è indicato sulla confezione. Prendere poi una padella e metterla a scaldare per cuocere questo tipo di affettato. Metterlo dunque a rosolare a fiamma viva, senza utilizzare dell’olio, e attendere che diventi croccante. Questo infatti espellerà naturalmente il proprio grasso e non ha bisogno di ulteriori condimenti per risultare più saporito.

Rimuovere poi la pancetta dalla pentola e invece mettere a rosolare la cipolla bianca a fette. Quando incomincerà a diventare trasparente, versare mezzo bicchiere di vino bianco per sfumare. Una volta che il liquido si sarà asciugato, aggiungere i mirtilli precedentemente sciacquati sotto l’acqua corrente. Condire poi il tutto con del sale e del pepe nelle dosi desiderate. Scolare poi la pasta all’interno della pentola stessa, tenendone da parte un bicchiere. In ultimo aggiungere la pancetta messa da parte. Se il composto risulta troppo secco basta aggiungere un po’ dell’acqua di cottura precedentemente tenuta da parte. Inserire la quantità desiderata nei singoli piatti, completando con una bella spolverata di pepe e di Parmigiano Reggiano.

