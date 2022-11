L’oroscopo annuncia la settimana della riscossa per Leone, Sagittario e altri due segni zodiacali

Inizia oggi l’ultima settimana completa di novembre. Tra meno di dieci giorni partirà il conto alla rovescia per l’arrivo del Natale e delle festività. Per alcuni di noi, però, i regali potrebbero arrivare con netto anticipo. Perché l’oroscopo annuncia la settimana della riscossa per il Leone e il Sagittario. E oltre a questi 2 segni che hanno sofferto molto nell’ultimo periodo ce ne sono altri due che avranno molto da festeggiare.

Oroscopo da 5 stelle extra lusso per il Leone

La prima metà dell’autunno è stata decisamente complicata per il Leone. Ci sono state moltissime discussioni in famiglia e i single si sono spesso ritrovati davanti la persona sbagliata. In più la vita professionale è stata ricca di tensione e i Leone si sono confermati come uno dei segni peggiori sul posto di lavoro. Ma dalla mattinata di martedì cambierà davvero tutto. Marte e Mercurio diventano favorevoli e portano soldi e possibili promozioni. Venere e la Luna in congiunzione positiva, invece, riporteranno la passione sotto le lenzuola tra giovedì e venerdì.

Il Sagittario torna a sorridere tra fortuna e incontri piccanti

Il Sagittario è stato uno dei segni al top nella settimana appena conclusa. E quella che inizia oggi sarà ancora migliore. I frutti di quanto seminato iniziano a farsi vedere soprattutto in ambito sentimentale. Da segnare bene sul calendario le giornate di giovedì e venerdì, quando Luna e Sole saranno in congiunzione. Un’accoppiata che potrebbe mettere sulla strada dei Sagittario la persona che cambia davvero la vita.

Molto bene anche soldi e fortuna. L’intraprendenza di Mercurio autorizza sogni di gloria e investimenti destinati a dare ottimi frutti all’inizio del prossimo anno.

L’oroscopo annuncia la settimana della riscossa anche per Ariete e Acquario

Dopo un lunedì ricco di noie e imprevisti la fortuna tornerà a sorridere anche all’Ariete. Il merito sarà tutto dello splendido appoggio di Giove, il Pianeta dei soldi e delle opportunità. Potrebbe essere un’ottima occasione per provare a mettersi in proprio o investire qualche euro messo da parte negli scorsi mesi. Decisamente al top anche l’amore. Soprattutto quello fisico. La splendente Venere di questi giorni porta i livelli di passionalità ben sopra la media.

Ottime notizie in arrivo anche per l’Acquario, segno che nell’ultimo periodo sembrava aver perso la bussola. Lo smarrimento, però, ha le ore contate. Grazie a Mercurio e a una caldissima Venere gli Acquario saranno focalizzati sugli obiettivi come non mai. È il momento di mettere le basi professionali per il futuro e di lasciarsi alle spalle la timidezza in campo sentimentale.