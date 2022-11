Pochi sanno come togliere il calcare dai rubinetti del bagno in modo naturale senza usare l’aceto

Alcuni ambienti della casa si sporcano con maggiore facilità. Pensiamo ad esempio al bagno e alla cucina. Queste 2 stanze sono le più utilizzate della casa e inoltre sono anche quelle maggiormente esposte a germi, batteri, muffa e calcare.

Pulire e disinfettare i sanitari è un lavoro che richiede tempo e fatica, ma spesso trascuriamo una loro parte importante: i rubinetti. Spesso questi sono vittime del calcare esattamente come i sanitari.

Generalmente, i rubinetti sono fatti in acciaio anche se possiamo ancora trovarne alcuni in ottone. Con lo scorrere dell’acqua è normale che sulla loro superficie possano arrivare delle gocce d’acqua.

Una volta evaporata, l’acqua lascerà sulle superfici e sui rubinetti dei depositi che possiamo riconoscere ad occhio nudo. Infatti, se la rubinetteria non è lucida, ma al contrario opaca abbiamo a che fare con il calcare. Oltre ad essere brutto da vedere, se non agiamo tempestivamente il calcare può incrostarsi e diventare difficile da togliere. Ecco perché oggi suggeriremo dei rimedi della nonna economici ed ecologici per risolvere questo comunissimo problema.

Pochi sanno come togliere il calcare dai rubinetti del bagno in modo facile e veloce

Le nonne ci hanno insegnato a non sprecare nulla facendo tesoro di ciò che abbiamo in casa. L’aceto bianco è uno dei prodotti più utilizzati nella lotta contro il calcare, ma dobbiamo sapere che ci sono altri rimedi davvero efficaci.

Ad esempio, possiamo unire 2 prodotti che molti di noi hanno in dispensa: sale e sapone di Marsiglia. Basteranno 2 cucchiai di sapone di Marsiglia e 3 di sale per creare un composto cremoso formidabile contro il calcare. Applichiamone una discreta quantità su uno spazzolino e strofiniamo praticando dei movimenti circolari sui rubinetti. Infine, risciacquiamo ed asciughiamo per bene i rubinetti per vederli di nuovo splendenti.

Come eliminare il calcare con l’acido citrico

L’acido citrico è un prodotto ecologico che possiamo acquistare a pochi euro nei supermercati ed è utilissimo nella lotta contro il calcare. Sciogliamo 2 cucchiai di acido citrico in mezzo litro d’acqua, agitiamo questa soluzione e vaporizziamola sulla rubinetteria da pulire.

In caso di calcare ostinato, lasciamo agire il prodotto per qualche minuto prima di procedere. Strofiniamo la rubinetteria con una spugna morbida, risciacquiamo ed asciughiamo la loro superficie con un panno in cotone.

Il pomodoro come anticalcare naturale

Pochi sanno come togliere il calcare dai rubinetti del bagno usando un semplice pomodoro. Può sembrare strano, ma il pomodoro è un ingrediente tendenzialmente acido e ciò lo rende un fantastico alleato contro il calcare.

Dovremo soltanto tagliare a metà il nostro pomodoro e passarlo sulle superfici da pulire. Infine, risciacquiamo per togliere ogni residuo ed asciughiamo per bene i rubinetti. Potremo vedere i nostri rubinetti finalmente privi di calcare.

Contro il calcare possiamo usare limone e tea tree

Anziché utilizzare l’aceto possiamo usare il limone, un ingrediente dalle 1.000 virtù, tra le quali quelle di rimuovere il calcare. Per aumentare l’azione del limone, possiamo usare anche il tea tree oil, un eccellente anticalcare ed antibatterico naturale.

Possiamo applicare qualche goccia di tea tree oil sui rubinetti e strofinare con un limone tagliato a metà.

In alternativa, spremiamo il succo di limone in mezzo litro d’acqua, uniamo 10 gocce di tea tree e vaporizziamo il prodotto sulla rubinetteria. Dopo averli puliti i rubinetti saranno più lucidi che mai.