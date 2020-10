Mancano pochi giorni alla fatidica data per mettere le lancette un’ora indietro. La notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre alle ore 3, ritorna l’ora solare dopo sette mesi. In effetti, l’ora legale ha fatto risparmiare 66 milioni di euro. Grazie a Terna, che gestisce la rete elettrica nazionale, scopriamo che l’Italia ha risparmiato complessivamente 400 milioni di kilowattora di elettricità. In effetti è il consumo medio annuo di 150mila famiglie. L’ora legale sarà di nuovo in vigore dal prossimo 28 marzo 2021.

I vantaggi dell’ora legale

Con l’ora legale gli impatti positivi sono molteplici. In termini di sostenibilità ambientale, vengono immessi in atmosfera circa 205 mila tonnellate di Co2 in meno. Poi c’è il risparmio economico. Per calcolarlo è stato preso a riferimento a il costo del kilowattora medio per il cliente domestico tipo in tutela. Parliamo di circa 16,5 centesimi di euro al lordo delle imposte.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Quanti soldi abbiamo risparmiato in 16 anni

Nonostante questi risparmi, in Italia vige ancora il passaggio tra ora solare – legale e viceversa. Negli ultimi 16 anni, gli italiani hanno risparmiato 1 miliardo e 720 milioni di euro corrispondente a circa 10 miliardi di kilowattora.

Gli italiani quando risparmiano più energia

Gli italiani nei mesi di aprile e ottobre risparmiano maggiore energia. Le giornate in questi due mesi sono più “corte” per via della luce naturale. C’è da fare una precisazione. Ad aprile di quest’anno, il risparmio è stato inferiore rispetto ai valori medi del passato per effetto di meno consumi a causa dell’emergenza sanitaria. Con l’ora legale, spostando in avanti le lancette di un’ora, accendiamo la luce artificiale in ritardo, in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento. Su ora legale sì oppure no, il dibattito è aperto.

Il Parlamento Europeo ha approvato l’abolizione dell’obbligo per i vari Paesi membri di passare da un’ora all’altra due volte all’anno. Ogni Stato può decidere cosa fare. Intanto in Italia, l’ora legale ha fatto risparmiare 66 milioni di euro e non c’è nessuna intenzione di cambiare sistema.