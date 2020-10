Quale pensate che sia l’opinione degli italiani sulle pensioni? Soprattutto, un’opinione senza filtri. Beh, ce lo siamo chiesti anche noi all’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, e siamo andati a giro a cercare qualche info. Perché online è pieno di articoli che spiegano e tengono aggiornati sulle pensioni. E ne trovate ogni giorno anche sul nostro sito, ovviamente. Ma non ci sono info sull’opinione che gli italiani abbiano di cosa stia succedendo al mondo pensionistico italiano. Quindi, ecco l’opinione senza filtri degli italiani sulle pensioni che abbiamo rintracciato per voi.

Qual è, secondo voi, il luogo dove una persona si confesserebbe senza problemi, se gli venisse chiesta una cosa? Ve lo diciamo noi. Il bar. E quale miglior bar dell’Italia intera se non i social? Nessuno, vero? Un po’ di tempo passato sulla Rete, ed un buon data mining fatto per bene producono sempre buoni risultati. E così abbiamo scoperto che cosa pensioni gli italiani delle pensioni. E ve lo stiamo per dire. Continuate a leggere.

L’opinione senza filtri degli italiani sulle pensioni

L’opinione del “web bar” sul sistema pensionistico italiana è particolarmente negativa. Ben il 65%, infatti, non ne pensa affatto bene. Tutt’altro. Chiaramente questa pessima opinione di come funzionino le pensioni in Italia risente moltissimo di come la cosa sia stata affrontata finora dalla politica. Un 11% di cittadini si dimostra neutrale in relazione all’argomento. E il 24%, praticamente un quarto della popolazione che parla sui social, pensa invece che le cose siano positive e trattate in maniera adeguata a livello dei decisori politici.

E per quanto concerne il futuro? Come pensate che sia l’opinione media degli italiani riguardo al loro futuro pensionistico? Ovviamente non può essere buona, se quasi 7 italiani su 10 sono negativi rispetto all’attuale situazione. Infatti il 56% si sente molto incerto rispetto al futuro, in tema previdenziale. Il 39% è ancora abbastanza incerto, ma vede comunque sprazzi di miglioramento. E solo il 4% dimostra di sentire poca incertezza intorno a questo tema.

E cosa riguarda questa incertezza? Beh, innanzitutto le riforme da attuare. Poi, i continui cambi di rotta dei vari governi che si sono susseguiti finora. Che forniscono prospettive poco rassicuranti sia a chi sta per andare in pensione sia a chi già ci sia. Soprattutto, duole vedere che c’è molta incertezza sul futuro pensionistico da parte dei giovani. Che faticano davvero a vedere un futuro roseo alla fine della loro carriera lavorativa.

E le forme previdenziali integrative?

Il gap tra ultimo stipendio e prima pensione si allagherà nel futuro prossimo dall’attuale 30% ad ancora di più. Perciò, cosa pensano gli italiani della previdenza integrativa? Oltre il 68% ritiene che, vista la grande incertezza sul futuro, sia giusto attivarla. E noi l’avevamo già fatto notare propri nell’articolo che trovate nel link appena evidenziato poco sopra. Poco meno del 32%, invece, sostiene che sia ancora meglio continuare ad affidarsi solo alla pensione pubblica. Si vede che costoro percepiranno parecchio anche solo da questa. Beati loro…