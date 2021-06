D’estate gli italiani adorano raggiungere mete calde per nuotare in un mare cristallino, abbronzarsi e rilassarsi. Alcuni però proprio non sopportano il caldo e le zanzare, non amano il sole e l’abbronzatura né il mare e la spiaggia.

In questi casi probabilmente si desidera viaggiare verso Nord, lontano dal caldo e dall’estate.

Oggi vogliamo parlare proprio di come lontano dalle folle e dal caldo torrido questa è l’isola perfetta per un viaggio all’insegna del relax e dei paesaggi mozzafiato.

L’isola di smeraldo che fa innamorare tutti

Nell’Europa del Nord, tra la Gran Bretagna e l’Oceano si trova una terra ricca di storia, di cultura e di luoghi straordinari. Quest’isola ha una antichissima storia e ora custodisce antiche leggende e tradizioni che moltissimi amano.

Stiamo ovviamente parlando dell’Irlanda, anche nota come isola di smeraldo per il verde intenso dei suoi prati sterminati.

L’Irlanda è la meta perfetta per un viaggio estivo lontano dal caldo e dalla folla.

Girare l’Irlanda è molto semplice, l’isola è piccola e molto semplice da attraversare. Possiamo iniziare il nostro viaggio partendo da Dublino, deliziosa capitale ricca di musei e di parchi verdi.

Da Dublino possiamo proseguire verso ovest e raggiungere Galway, la sua musica inconfondibile, le sue scogliere e le sue isole Aran.

Poi possiamo proseguire verso il Sud, lungo il Ring Of Kerry e i suoi paesaggi da fiaba. Il verde dei prati è ormai leggendario, il cielo piovoso ogni giorno regale degli splendidi arcobaleni.

L’estate è il periodo migliore per viaggiare in Irlanda dato che il sole tramonta tardi e le giornate sono lunghissime e possiamo sfruttarle al meglio.

Oltre ai paesaggi avremo occasione di gustare un cibo delizioso e di trovare oggetti di artigianato unici al mondo.

Tra uno spostamento e l’altro non possiamo proprio dimenticare di fermarci ad ascoltare della musica irlandese in un pub tipico mentre sorseggiamo una birra locale.

L’Irlanda ci aspetta per farci cadere nel suo incantesimo e farci innamorare di lei!

