L’estate porta con sé una gran voglia di divertirsi. Per una serata con gli amici, ci vuole sempre un bel cocktail fra le mani. I locali offrono la più vasta scelta, ma se ci si trova a casa senza nulla in frigo?

Niente paura, ecco la soluzione.

Bastano soltanto 3 ingredienti per preparare un cocktail squisito all’ultimo momento.

Tè o tisane

Di sicuro anche nella più abbandonata dispensa ci sarà qualche bustina per tè o tisane.

Bene, basterà preparare due tazze di infuso a scelta libera e lasciarlo raffreddare.

Tè nero, tè verde, cardamomo, cannella, camomilla, qualunque tipologia va benissimo.

Per diminuire l’attesa, il consiglio è quello di spostare le tisane in freezer appena sono a temperatura ambiente. A questo punto ci vuole della vodka o del rum.

Questi due superalcolici sono imprescindibili.

Procedimento

Ingredienti per 2 cocktail:

infuso 300 ml;

vodka o rum 100 ml;

zucchero 1 cucchiaio.

In uno shaker mischiare l’infuso, il superalcolico e qualche cubetto di ghiaccio, aggiungendo un cucchiaio di zucchero. Shakerare abbondantemente e poi versare in due bicchieri da cocktail.

Per concludere il tutto, aggiungere qualche scorza di limone o di arancia, oppure qualche foglietta di un’erbetta aromatica, come la menta o il timo.

Il risultato lascerà a bocca aperta.

Precisazioni

Chiaramente le combinazioni sono infinite, tutto dipende dal tè o dall’infuso che abbiamo preparato precedentemente.

Se si prepara una tisana di frutti rossi, ad esempio, non occorre aggiungere molto zucchero e neppure le scorze o le erbe aromatiche. Se invece si prepara il cocktail con un infuso più neutro come il tè verde, ci si può permettere di utilizzare più aromi. In questo caso ad esempio ci starebbe benissimo il basilico.

Dunque è sempre possibile svoltare le serate estive con una bevanda improvvisata e deliziosa, perché bastano soltanto 3 ingredienti per preparare un cocktail squisito all’ultimo momento.