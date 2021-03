Da qualche anno è approdata anche da noi in Italia. Il 17 marzo, molti pub vengono addobbati di verde e la birra scorre a fiumi. Stiamo parlando della festa di San Patrizio, una festa importantissima, anzi, possiamo tranquillamente dire, la festa più importante di tutta l’Irlanda.

Ma esattamente, di cosa si tratta? Cosa si festeggia nello specifico? Andiamo a scoprire insieme come e perché domani in Irlanda si festeggia il St. Patrick’s Day.

St. Patrick’s Day

Il St. Patrick’s Day è una festa che da oltre 1.500 anni si celebra in tutta l’Irlanda. Cade il 17 marzo, giorno dell’anniversario della morte di San Patrizio, uno dei patroni più famosi d’Irlanda.

La leggenda narra che egli portò il Cristianesimo sull’isola e liberò il territorio dai serpenti.

Durante tutta la giornata, Dublino e tutto il resto dell’isola si tingono di verde. Ovunque, regna ogni tipo di festeggiamento, con parate, concerti, festival, eventi culturali, spettacoli pirotecnici e tanto, tantissimo divertimento!

Questa ricorrenza richiama giovani, e anche turisti, da ogni parte del mondo. E tra musica e sfilate, la birra scorre a fiumi. La Guinness è sicuramente la più bevuta!

Il St. Patrick’s Day si celebra con gli amici, al pub o in casa. Tutti indossano un indumento verde e un trifoglio, simbolo dell’Irlanda.

Chi era San Patrizio

Di origine scozzese, in realtà, il Santo si chiamava Maewyin Succat. A 16 anni venne rapito e venduto come schiavo in Irlanda. Qui, il giovane Maewyn studiò il gaelico. Dopo 6 anni di prigionia riuscì a fuggire. Ritornato in patria, abbracciò la fede cristiana e venne ordinato sacerdote con il nome di Patrick.

Una volta divenuto vescovo, tornò in Irlanda per predicare il Vangelo. Diede così vita al Cristianesimo Irlandese, caratterizzato da tradizioni cattoliche ed elementi di paganesimo celtico.

La sua fama crebbe così tanto che, dopo la sua morte (461 d.C), si continuò a parlare di lui. Tramite storie e leggende che resero il Santo una importantissima figura nella cultura irlandese.

Oggi egli è uno dei simboli del Paese.

Il trifoglio

La simbologia del trifoglio ha un significato religioso. Si narra che San Patrizio lo utilizzasse durante la sua opera di evangelizzazione per spiegare agli irlandesi la Santa Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo.

Verde

Per festeggiare il St. Patrick Day come si deve, tutto deve essere verde. Dagli indumenti da indossare ai capelli, e perfino il cibo. In tutto ciò che si può, va aggiunto del colorante alimentare verde!

All’estero

Ora che abbiamo capito perché domani in Irlanda si festeggia il St. Patrick’s Day, è bene chiarire che questa festa è molto sentita anche dal popolo irlandese residente all’estero. Gli emigrati festeggiano questa giornata per celebrare il forte senso di appartenenza alla loro patria natia.