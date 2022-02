Sono molti gli italiani che non rinuncerebbero mai ad accompagnare il loro pasto a una fetta di pane. Non importa che si stia gustando un bel piatto di pasta. Non c’è gusto a mangiare senza poter ripulire il piatto con una scarpetta finale. Inoltre, nessuno resiste al profumo del pane appena sfornato. Potremmo provare questa ricetta casalinga facilissima e veloce per un pane morbidissimo e dalla crosta croccante.

Oppure, c’è chi ogni giorno si rifornisce dal proprio panificio di fiducia. Eppure, inutile negarlo, capita spesso di essere colti dalla golosità e comprare più pane del previsto.

Ma il pane non si butta mai. Esistono tanti trucchi per conservarlo perfettamente per alcuni giorni, come questa tecnica geniale mai sentita prima.

Tuttavia, il metodo più rapido ed efficiente per avere del pane sempre fresco è la conservazione sotto ghiaccio. In questo articolo vedremo come congelare pane appena sfornato o in cassetta senza rischiare che perda sapore e fragranza. Infatti, non molti sanno che per farlo bene è necessario osservare alcuni accorgimenti.

Pancarré e pane tutti in freezer pronti per l’occasione

Abbiamo appena comprato il nostro pane preferito che consiste in una forma gigante da 2 chili. Oppure abbiamo esagerato con il numero delle pagnotte morbide con poca mollica che amiamo tanto. Dal sacchetto ne sentiamo ancora il tiepido aroma.

Decidiamo che la cosa migliore da fare è congelarne una parte. Qui troviamo qualche consiglio per farlo nel migliore dei modi. Infatti, congelando il pane senza queste accortezze si rischiano brutte sorprese. La prima regola, se si vuole congelare del pane freschissimo ancora caldo, consiste nel farlo raffreddare completamente. Poi, lo taglieremo a fette. Ciò consentirà di scongelarne una parte, solo quella necessaria. Questo passaggio non serve se abbiamo dei panini o il pane in cassetta.

Come congelare pane appena sfornato o in cassetta e averlo sempre fragrante e fresco grazie a questi semplici trucchi

Il secondo passo è scegliere con quale involucro conservare il nostro pane fresco. La cosa migliore sarebbe conservare il pane nei sacchetti di carta, avvolgendo ciascuna fetta separatamente. Alcuni scelgono di avvolgerlo nella carta stagnola, ma potrebbero occorrere delle alterazioni del cibo. Inoltre la carta argentata si rompe facilmente.

Una soluzione perfetta consiste nell’utilizzare della carta forno o della carta per formaggi. Un trucco consiste nello spolverare il pane con un pizzico di farina per togliere umidità. Richiuso l’involucro, utilizziamo dei sacchetti per il freezer e chiudiamoli perfettamente. Osserviamo se si crea della condensa. A quel punto dovremo riaprire i cartocci perché significa che il pane non è perfettamente freddo. Infine, scriviamo data di congelamento e tipo di pane congelato. Il pane casalingo appena sfornato può essere conservato anche per 5 mesi.