Chi non ama le rose con le loro splendide colorazioni e il profumo che emanano nell’ambiente circostante! Le rose non sono poi di così difficile coltivazione come sembra.

Sfateremo questo luogo comune, magari optando per le varietà più rustiche e resilienti. Inoltre vedremo quali mobili da esterno sono più indicati.

Spiegheremo tutto su come realizzare un roseto all’inglese degno della Regina Elisabetta in qualsiasi giardino o terrazzo.

Maggio è l’ultima chance per piantare le rose. Altrimenti dovremo attendere l’autunno.

Nel frattempo prepariamo le buche nel terreno, se le piantiamo in terrapiena, e teniamo una distanza di 50 cm l’una dall’altra.

Scegliamo una posizione soleggiata e non molto ventosa.

Le rose rugose sono rose resilienti, resistono anche a climi rigidi. Ma soprattutto non necessitano di molte cure.

Sono profumate e producono delle bacche commestibili. In autunno e in inverno le foglie si tingono di arancio, giallo e rosso con spettacolari gradazioni.

La rosa rugosa ha infiniti ibridi con innumerevoli colori diversi. L’ibrido rosa rugosa scabrosa in inverno ha dei frutti molto colorati per tingere il giardino anche nella stagione più fredda.

Altra varietà che richiede poche cure è la moschata autumnalis, con fiori candidi o color avorio raggruppati a mazzetti da dieci esemplari. E che poggiano su elettro di foglie verde smeraldo.

Fiorisce copiosamente dalla primavera all’autunno inoltrato. Si adattano a qualsiasi substrato e sono adatte anche al piano sole e a terreni non irrigati.

Resistono molto bene alle malattie. Una volta scelta la gamma di colori delle rose, passiamo a metterle a dimora. Questo tipo di rosa offre anche una possibilità di abbinamento con la lavanda.

L’arredo

Non ci resta che scegliere l’arredo giardino.

Per prima cosa quali possono essere i sostegni per le rose se di varietà rampicante.

Il materiale da prediligere è sicuramente il ferro battuto verniciato di bianco o nero con ricami tipici dei roseti.

Quindi, per una struttura a colonna, potremmo optare per un supporto cilindrico a colonna dove poter far correre i nostri tralci fioriti.

Un’idea è posizionare uno ad ogni angolo di un’area quadrata dove sistemare il set con il tavolo e le sedie.

Anche gli archi per rose sono molto suggestivi e per nulla difficili da montare.

Il set giardino deve necessariamente coordinarsi con i sistemi di sostegno in ghisa. E pertanto opteremo per un set composto da sedie e tavolino rotondo pieghevoli in stile bistrot.

Ai muri possiamo mettere delle fontanelle, se abbiamo l’attacco alla rete idrica. Oppure delle acquasantiere in terracotta di varie dimensioni.

Non possono mancare i cuscini per le sedie in fantasia floreale in abbinamento a ritagli in stoffa a pois e a righe. Ottimi i motivi dei cotoni americani.

Ecco, quindi, come realizzare un roseto all’inglese degno della Regina Elisabetta in qualsiasi giardino o terrazzo.